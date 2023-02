O voceiro municipal do Partido Popular, José Antonio Constenla, asegurou onte que o Goberno socialista “debe respostar xa ás numerosas preguntas que aínda están sen resolver” no caso Desproi. “Seguimos sen saber por que a concelleira Mila Castro propuxo unicamente a nave do seu compañeiro Xosé Manuel Pichel; indicoullo alguén?; quen foi? Estas son solo algunhas das cuestións aínda sen resolver”.

Para os populares, esta concelleira “é a responsable do contrato e a que asinou persoalmente a proposta a dedo e sen concurso público, leva un mes sen responder e agora quere agocharse detrás do alcalde para manter o seu silencio culpable”.

“Cando teñamos toda a documentación remitirémola á Fiscalía e agradezo que o resto de forzas políticas se sumasen á proposta do Partido Popular e ao Goberno, quen despois de criticar duramente e incluso ameazar ao candidato popular, Borja Verea, agora súmase á proposta de remitir toda a documentación aos xulgados, esperemos que non quede en nada”, subliñou Constenla.

Ademais, o voceiro popular incidiu tamén noutra cuestión que consideran de enorme valor: “Acabamos de saber pola información mercantil que a empresa, da que eran propietarios o sindicato UXT e o exconcelleiro Xosé Manuel Pichel, ten unhas inversións inmobiliarias que ascenden a tres millóns de euros, polo tanto as preguntas seguen aí, era propietario o exconcelleiro de todo este patrimonio?; por que tiña unha empresa compartida con UXT con este altísimo valor patrimonial?; estamos presuntamente ante a figura dun testaferro?

Ademais, “sabemos tamén por documentación interna á que tivemos acceso, que a venda da súa participación nesta empresa fíxose sen mediar pago, xa que foi en compensación de débeda, o que aumenta aínda máis os indicios de estarmos ante a figura dun presunto testaferro”, incidiu o voceiro popular.

Dende o PP indicaron que “son moitas as preguntas que seguen sen resposta”. “Temos a completa confianza”, destacou Constenla, “que unha vez remitida toda a documentación á Fiscalía Anticorrupción a investigación será completa, xa que non estamos só ante unha presunta adxudicación ilegal dun alugueiro, senón que todos os indicios nos levan a pensar que presuntamente podemos estar ante unha trama organizada onde todos querían beneficiar a esta empresa, que vai máis alá deste contrato concreto, e que merece unha investigación policial e xudicial ampla”.

LIMPEZA NAS PLACAS INFORMATIVAS.

Por outra banda, dende o grupo municipal popular tamén sinalaron que “desde que o Goberno socialista se fixo coa alcaldía de todos é coñecido que a limpeza é un problema en Santiago”. “Este servizo básico ten fallos en distintos eidos, non só na recollida do lixo. No vindeiro Pleno ordinario o PP reclamaralle ao Goberno socialista que dea as instrucións precisas para que se revisen e, onde proceda, se melloren as condicións das placas que conteñen os nomes das rúas e outras informacións no espazo público (paseos, prazas, estatuas, fontes públicas…), levando a cabo a limpeza e o remarcado, cando proceda, dos soportes informativos para a súa mellor visibilidade.

María Antón Vilasánchez incidiu onte en que o nome das rúas, máis alá do seu valor simbólico para perpetuar antigos topónimos ou lembrar persoas ou feitos destacados, ten unha razón de ser fundamental na delimitación de espazos para a localización de domicilios, edificios residenciais ou de calquera outra natureza, polo que “nunha cidade de marcado carácter turístico como é a nosa resulta fundamental manter estes elementos en bo estado, co fin de localizar monumentos e sitios de interese para as persoas que nos visitan”, indicou.