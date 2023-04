Trece alumnas e alumnos do IES Antonio Fraguas, IES Lamas de Abade e Colexio La Salle de Santiago foron galardoados no IX Certame Literario Relatos de Auga Intelixente. Este concurso, organizado por Viaqua, está dirixido a escolares dos preto de 50 concellos onde a empresa xestiona o ciclo integral da auga. A concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro; e o director da empresa Viaqua, Iván José Vicente, foron os encargados de entregar os premios nun acto que tivo lugar no Pazo de Raxoi. O xurado, composto por Carlos Taboada, Susana Fernández, Mª Teresa Abalde e María del Mar Fernández Vázquez, seleccionou as propostas presentadas por Anais Bilial, Candela Castro, Carlota Millán, Paula Otero, Maruxa Bravo, Marta de la Santísima Trinidad, Joaquín López, Xoel Amigo, Icía Lagares, Xosé Silva, Xiana Andrade, María Alvarellos e Raquel Soto como premiados nas diferentes categorías pola adecuación dos seus traballos ás bases do concurso, así como pola súa calidade e creatividade.