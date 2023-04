A inestabilidade atmosférica continuará nas próximas horas en Santiago e tamén no resto da comunidade. Na capital galega agárdanse precipitacións desde este sábado ata o luns pola mañá.

A xornada do domingo en Santiago estará marcada por ceos parcialmente nubrados e haberá chuvias intermitentes e xeneralizadas pola mañá, máis ocasionais a medida que avance a tarde. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, e serán altas para as mínimas e normais para as máximas respecto ao habitual nesta época do ano.

En canto á predicción a medio prazo en Santiago, a partir do mércores 26 de abril as chuvias serán escasas en xeral, con ascenso das temperaturas a partir de mediados da semana, despois do descenso significativo que notaremos nesta penúltima fin de semana de abril.

No referido á calidade do aire, manterase a un nivel favorable en xeral.

Temperaturas extremas previstas para este domingo nas cidades galegas:

Santiago 11° 17°

A Coruña 13° 18°

Ferrol 12° 17°

Lugo 9° 18°

Ourense 11° 19°

Pontevedra 13° 17°

Vigo 14° 17°