A concelleira de Urbanismo, Mercedes Rosón, cualifica de “medida imposible” e “mostra pública de descoñecemento” a proposta do candidato do PP á Alcaldía de Santiago de que sexa o Concello o que xestione os alugueiros das vivendas baleiras. Para Rosón, esta “nova idea, xurdida con urxencia, “mostra de novo a súa incapacidade e descoñecemento das necesidades e solucións que necesita Compostela”, indica o PSdeG nunha nota de prensa. Rosón recrimina que “despois de 14 anos de nula de política de vivenda” fagan a proposta por “mero afán electoral”.

O candidato do PP á alcaldía de Santiago, Borja Verea, promete arranxar os viais de acceso os cinco núcleos da parroquia de O Carballal. Verea mantivo onte un encontro cos veciños, informou o PP nun comunicado, no que lles trasladou que se recibe a confianza dos santiagueses o vindeiro 28M, programará un plan de desbroces de pistas forestais e de gabias, co fin de facilitar o tránsito e evitar os riscos que se producen cando estes espazos non reciben unha mínima atención.Verea prometeu tamén unha brigada do rural de mantemento e limpeza.