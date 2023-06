"Hai algunha forza política que aínda non asumiu o resultado das eleccións municipais do pasado 28 de maio e pensan, ademais, que son o centro do mundo". De esta forma, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, respondió este miércoles a la propuesta realizada por parte del portavoz del PP local, Borja Verea, para llegar a "un acuerdo" entre populares y socialistas y formar un gobierno alternativo al del BNG y Compostela Aberta.

"Hai cuestións que teñen que ver coa lexitimidade democrática dunhas eleccións que acaban de acontecer. A poboación falou o pasado 28 de maio e as forzas da esquerda teñen unha ampla maioría, e por tanto conformamos un goberno transformador, que aposta por outras políticas. Hai que asumir os resultados electorais, pero parece que hai algunha forza política que non ten asumido o resultado do 28M", dixo Sanmartín en referencia a las últimas declaraciones realizadas por Verea, al que pidió "calma e tranquilidade". "E que nos deixen traballar", subrayó. Preguntada por las formas empleadas por el líder del PP de Santiago, la regidora compostelana señaló que "neste caso non se respectaron os mínimos habituais, os denominados 100 días de graza". "Inmediatamente despois do discurso de investidura xa estiveron lanzando duros cualificativos, cando nin tan sequera se tomara decisión algunha. Non agardaron nin dúas horas para cargar contra o novo goberno local", indicó la alcaldesa de la capital gallega en el marco de la presentación de la nueva temporada de la Real Filharmonía de Galicia. Asimismo, Sanmartín incidió en que las relaciones con el PSdeG-PSOE son buenas, y por eso, añadió, el grupo socialista "ten as portas abertas deste goberno para entrar cando queiran". También se refirió a la distribución de las dedicaciones exclusivas de la nueva Corporación, algo que también criticó Verea, considerando que se proponía una "infrarrepresentación" de su partido, aunque sin entrar en cifras. "Solo queremos que se cubran as necesidades de todos os grupos para facer o seu labor", indicó la alcaldesa de Santiago.