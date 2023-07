Vestido completamente de dorado, con el pelo canoso, de punta, Robbie Williams se ha metido rápidamente al público de Santiago en el bolsillo en su primera actuación en Galicia. Se ha acercado a la gente durante el espectáculo y ha entablado casi una conversación con los asistentes, un repaso musical a toda su trayectoria en la que también ha hecho mención a sus vivencias personales con las drogas y el sexo. "¿Podemos ser amigos Santiago? Dejadme entreteneros. La regla número uno es amar al público", ha declarado Williams. En todo su show ha estado acompañado de un cuerpo de baile y de músicos que también lo han dado todo con temas como "Monsoon", "Candy" o "The Flood". El artista ha querido además llevar a su público "de nuevo a los 90" con el vídeo "Do what you like" de Take that -parodia incluida- y una versión de "Don't look back in anger" de Oasis.