El Concello de Santiago ha presentado su campaña para el 25N, Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, que este año, bajo el lema 'O teu machismo dá noxo', pivota sobre dos ejes: el machismo en el deporte y en redes sociales.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha presentado en rueda de prensa la campaña, acompañada por responsables del Centro de Información de Mulleres (CIM), de las creadoras de la iniciativa y de representantes de los clubs deportivos que han participado en la misma.

Sanmartín ha destacado que la sociedad compostelana está "muy concienciada" ante la violencia de género, "dice no y no dará ni un paso atrás", aun cuando desde ciertos espacios o ciertas personas emiten mensajes en esa dirección, "algo que no tiene sentido en pleno S.XXI".

Así, ha apuntado que la campaña busca "provocar". En esta misma línea, las responsables de la campaña han explicado que lo interesante era trabajar con el asco (noxo, en gallego), "una emoción primaria que despierta cosas".

En base a esto, indican, no solo se señala a quién ejerce las violencias, sino que además se apela a una "deconstrucción constante" por parte del que se enfrenta a ella.

Materiales de la campaña

La campaña incluye varios elementos, por una parte, una serie de carteles en los que, además del lema, se incluyen imágenes de alimentos en mal estado con su descripción (pasado, podrido...) y la explicación de algunos términos propios del machismo como 'sextorsión' o 'mansplaining'.

Estos mensajes, además de en carteles, se colocarán en las partes traseras de los autobuses, en vallas, en vasos reutilizables, y en bolsas, entre otros, además de proyectarse en diversos puntos de la ciudad.

Además, se facilitará un enlace para la descarga de los materiales a las entidades asociadas, a centros educativos, deportivos, etc. Bajo petición, estarán también disponibles en la Casa Xohana Torres entre el 20 y 24 de noviembre.

Se colocarán también lonas en edificios como el Pazo de Raxoi, la USC o la Plaza de Abastos, además de en el auditorio y en recintos deportivos como el estadio Vero Boquete y en los complejos de Santa Marta y el Sar.

El deporte es la otra punta de lanza de la campaña. Otra tanda de carteles mostrará imágenes de mujeres deportistas compostelanas con algunos testimonios sobre el machismo que han sufrido en el sector.

Lo mismo narrarán en una serie de vídeos cortos que se publicarán en redes sociales, concretamente a través de Instagram, Facebook y TikTok, y bajo el hashtag #senprórroga. "Lo que más nos preocupa es el futuro de las más jóvenes, que puedan desarrollarse en libertad y dignidad", ha destacado Sanmartín a este respecto.

Incremento de los casos atendidos por el CIM

Por otra parte, en la rueda de prensa también se han abordado los últimos datos del Centro de Información de Mulleres de Santiago, que se han incrementado.

Hasta septiembre, han atendido a 178 mujeres, con 108 nuevos casos y 69 en seguimiento. La mitad de las mujeres atendidas se encuentran entre los 26 y los 45 años, siendo el grupo de 46 a 64 el segundo más mayoritario.

También la mitad de las atendidas son españolas y 56 originarias del continente americano, concretamente de Sudamérica. Asimismo, han remarcado que, en su gran mayoría, las atendidas tienen una renta menor a 2,5 veces el IPREM.

El CIM ha prestado apoyo en 114 situaciones de violencia de género y 74 relacionadas con problemas de emigración.

Tal y como han destacado, el incremento viene de la pandemia de Covid-19, con un encierro que no permitía a las mujeres llevar a cabo ningún tipo de acción.

Con todo, han puesto el foco en la necesidad de llegar a las mujeres que "todavía no han hecho ese proceso de reflexión" para pedir ayuda, ya que desde el CIM se atiende, básicamente, a este grupo de mujeres, ya "muy afectadas, incluso con problemas de salud".

En esta línea, han alertado de la situación que se vive entre los más jóvenes, "con muchas actitudes que se consienten" y "mucha violencia en los centros que las propias mujeres no reconocen". "Sales espantada de los coles. Puede haber un retroceso", han afirmado.