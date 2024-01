El comercio de Santiago está satisfecho con la campaña navideña, hay mucha gente en la ciudad y además está comprando, aunque todavía falta la semana más fuerte, la de Reyes. Asociaciones como Santiago Centro, Compostela Monumental o Comercio Punto Compostela concuerdan en que la gente vuelve a optar por el comercio de proximidad en estas fechas, volcándose con ellos los jóvenes gracias, en parte, a los Bonos Corazón del Concello.

“Falando con clientes nótase que o comercio local volve a ter protagonismo no aspecto de que cando entra unha persoa a comprar o comerciante, grazas á súa experiencia, vaille dar o mellor consello dentro do que a xente busca. Unha información que comprando en grandes superficies ou por online non existe”, manifiesta en conversación con EL CORREO, José Antonio Seijas, presidente de la Asociación Comercio Punto Compostela.

Seijas asegura que hace años la gente joven no acudía al comercio de Compostela, “parecía que era só para a xente maior, e iso agora cambiou”. Este cambio lo relaciona con los Bonos Corazón, “para os que hai que utilizar o teléfono móbil”, y lo valora positivamente. “Este acercamento era unha necesidade”, dice.

Esta idea la apoya José María Fernández, presidente de la Asociación Santiago Centro, quien ve que los Bonos Corazón animan a la gente a comprar más y se benefician de ellos gente más joven “porque son los que están acostumbrados a moverse en el mundo online”.

Fernández especifica que está sucediendo lo de años atrás con comercios “que venden más que otros” y son los que están especializados. “Si buscas la diferenciación es más fácil captar clientes, teniendo en cuenta lo que consigue captar el comercio online como Amazon”, comenta. Como ejemplo pone la tienda de sombreros de la zona vieja de la ciudad para dejar claro que para diferenciar no tiene por qué ser un producto de lujo.

A unos días de la celebración del Día de Reyes, Fernández valora como contraproducente que ya se puedan ver rebajas en la ciudad, lo que perjudica al pequeño comercio. “Antes esto no sucedía, pero ahora las grandes superficies están prácticamente todo el año de rebajas”, declara.

Por su parte, José Manuel Bello, presidente de la Asociación Compostela Monumental y de COCAHI (Confederación Española de Cascos Históricos), asegura que han intentado dinamizar y la gente “ha recurrido a nosotros para obtener compras y hacer regalos”. Considera que han echo sus deberes, pero a la vez cree que “hace falta más nivel si queremos tener unha ciudad de turismo en invierno”. Cita a los sectores del calzado y ropa de invierno como los que están logrando mayores ventas.