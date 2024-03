Salvador Sobral dará en Santiago de Compostela su único concierto en Galicia

Santiago se prepara para recibir este mes al artista y compositor portugués Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017. Tras haber agotado las entradas de sus conciertos en Vigo y A Coruña la pasada primavera, Sobral regresa a Galicia para ofrecer el día 23 en Compostela su único concierto en tierras gallegas.

El artista que en 2017 obtuvo la mayor puntuación hasta la fecha en Eurovisión presentará en el Auditorio de Galicia su cuarto disco de estudio, "Timbre", un trabajo en el que Sobral canta en portugués, español y francés y para el que ha contado con colaboraciones de artistas de la talla de Jorge Drexler, Silvia Pérez Cruz o Silvana Estrada. El disco está formado por once temas nuevos, diez de ellos compuestos a cuatro manos con su productor, Leo Aldrey.

"O nome Timbre xurdiu por dúas razón principais. A primeira, talvez a máis obvia, é porque antes de todo nesta vida eu sou cantor, un intérprete e aquilo que máis me define e distingue é a miña voz, o meu timbre. A segunda razón é o feito de me interesar o concepto de timbre en canto cor, a cor da voz, a cor dos instrumentos. O disco será como unha paleta colorida de timbres que disparan claridade. Ah! E hai unha terceira motivación para o nome do disco. É que timbre é igual en moitas linguas latinas e xermánicas. Escríbese igual e significa o mesmo. Parece que o concepto de Timbre é universal e nos pon a todos de acordo”, explica el propio Sobral.