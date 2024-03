Conoce el origen del nombre de las calles de Santiago: Praza das Praterías

La calle es el armazón de la ciudad, su esqueleto, aquello que hace que una concentración humana se entienda como realidad urbana. Es la responsable de su vertebración y funcionamiento, pues no sólo se encarga de orientar las parcelas y construcciones, sino que es la responsable de dirigir el ir y venir de personas, animales y carros. Y en relación con la calle, la plaza, su más expresivo corolario. En realidad, se podría decir que las plazas no son más que dilaciones de las calles, ampliaciones del sistema viario, pero que tienen un perfil propio, contribuyendo a la definición de una realidad físicamente estructurada y socialmente organizada. Pero calle y plaza no son sólo susceptibles de una lectura histórica formal, su memoria se plasma también por medio de la escritura, a través de unas denominaciones que, en algunos casos, pueden ser permanentes, pero que, con frecuencia, son moneda de cambio a tenor de las circunstancias de diversa índole por las que atraviesa la ciudad. Son, pues, algo más que unos letreros colgados de una pared o de un poste, están dotados de significación, también nos hablan, como los espacios a los que se refieren, de la historia de la ciudad.

Praza das Praterías vista desde la Casa del Cabildo. Fotografía extraída del libro `Compostela- Memoria fotográfica, 1996´ / José Luis Cabo Villaverde y Pablo Costa Buján

Praterías es una de las cuatro grandes plazas que abrazan a la catedral, aunque se trate de la más pequeña. Se remonta al siglo XVI y es una consecuencia de la erección de ese gigante arquitectónico que supuso el alzamiento del nuevo claustro catedralicio, que vino a reemplazar al anterior (más pequeño y situado a nivel del suelo) y a redimensionalizar el edificio apostólico.

Recreación de cómo sería la Praza das Praterías según el libro `Los orígenes de Compostela. Una historia dibujada, 1998´ / Arturo Franco Taboada

A fin de valorar el nuevo y costosísimo cuerpo arquitectónico y dotar de una nueva significación al pequeño recinto existente junto a la puerta meridional, el cabildo decidió convertir el espacio que tenía delante y estaba ocupado por distintos inmuebles en vacío y reordenar con su impostación los restantes por el sur y oeste, dando paso a un recinto emblemático de la ciudad que acabó centrado por la célebre Fuente de los Caballos y ceñido por la Fachada del Tesoro, la Casa del Cabildo, el actual Museo de las Peregrinaciones -nacido como sede del Banco de España, levantado sobre el solar de unas pétreas construcciones anteriores-, el costado occidental de la Casa de la Conga y la gran escalinata que sirve de monumental peana a la fachada meridional de la catedral y a la Torre del Reloj.

Construcciones anteriores al Banco de España. Fotografía extraída del libro `Compostela Memoria fotográfica, 1996´ / José Luis Cabo Villaverde y Pablo Costa Buján

Espacio plurifuncional, será utilizado como escenario de ceremonias, como lugar de asilo para delincuentes o como nudo de comunicación, amén de continuar sirviendo de emplazamiento para los plateros, cuyo oficio y obradores dan nombre a la plaza.