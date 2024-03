Down Compostela: “O mundo non é accesible para nós; temos os mesmos dereitos, pero non as mesmas oportunidades”

Down Compostela celebró anoche en Santiago su gran gala anual en la que hizo entrega de sus tradicionales premios a personas y entidades comprometidas con los objetivos de la fundación. Sin embargo, hay que decir que la voz que más resonó ayer en el corazón de los más de 300 asistentes fue la de Cristina Abalo, una joven con síndrome de Down y muchas ganas de comerse el mundo que presentó la entrega de galardones junto con el periodista Ramón Castro. “Queremos falar da nosa vida, poder decidir sobre o noso futuro, pero o mundo non é accesible para nós. Temos os mesmos dereitos, pero non as mesmas oportunidades”, afirmó con rotundidad Cristina, para pedir a continuación a los políticos que “adopten medidas para que poidamos acceder á educación e ao emprego para ter unha vida mellor, e vixiar que se cumpran”.

Abalo lamentó que, pese a que “somos persoas adultas e responsables, a xente trátanos como se fósemos pequenas”. En este sentido, manifestó que “moitas persoas non entenden que podemos tomar as nosas propias decisións, e non teñen en conta as nosas opinións. E nós queremos falar da nosa vida”, reivindicó.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, entre muchos compostelanos y amigos, quisieron arropar con su presencia a Down Compostela en esta nueva edición de sus premios, que han recaído en el IES Antón Losada Diéguez de A Estrada, El Corte Inglés de Santiago y Ofelia Vieites García.

El presidente de la fundación, Juan Martínez, aprovechó su intervención en la gala, que tuvo lugar en el Hostal dos Reis Católicos de Santiago, para agradecer “o traballo de persoas como as premiadas por ser quen de darlles unha oportunidade ás persoas coa síndrome de Down ou discapacidade intelectual e crer nas súas capacidades”.

Martínez recordó que “son eses pequenos cambios os que fan posible unha sociedade máis inclusiva, na que todas as persoas contan. Pequenos cambios ou ofrecerlles un punto de apoio nun momento determinado fixeron posible un grande avance na sociedade, e que hoxe vexamos a moitas persoas con síndrome de Down defendendo un posto de traballo, ou prantexándose vivir de xeito independente”.

Al respecto, destacó que los tres premiados en la gala de este año se diferencian de una manera especial por facilitar la integración laboral y educativa de las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual. Como galardón de este premio el IES Antón Losada Diéguez de A Estrada, El Corte Inglés de Santiago y Ofelia Vieites recibieron la escultura de una mano, obra de Cándido Pazos, que simboliza los apoyos que reciben las personas con discapacidad de parte de los distinguidos.

De Ofelia Vieites se destacó el compromiso y apoyo “incondicional” que desde el año 2015 realiza para facilitar el desarrollo en las instalaciones de Viveiros Compostela de las prácticas de los cursos de formación que promueve la fundación. Con su “calidade e calidez”, favorece la inclusión y la participación de las personas usuarias del área de formación y empleo de Down Compostela en los diferentes departamentos de la empresa, facilitándoles la posterior incorporación al mercado laboral.

La entidad ha querido agradecer a El Corte Inglés de Santiago su “confianza e forte compromiso” con la inclusión laboral de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, contribuyendo a visibilizar sus capacidades y habilidades así como normalizar un derecho universal: el derecho al trabajo. Paula Fernández, Irene Rodríguez-Toubes, Jacobo Dopazo y Angélica Gontán, usuarios de Down Compostela, se han incorporado a la plantilla del centro comercial; y además, los tres primeros pueden presumir hoy de tener un contrato indefinido. Los cuatro demostraron que con valentía y perseverancia es posible lograr y mantener un puesto de trabajo.

“Orgullosos da súa empresa e dispostos a aprender e mellorar profesionalmente cada día, conseguiron ser un exemplo para compañeiros e compañeiras, amizades, familiares e a sociedade en xeral”, remarcaron ayer desde Down Compostela.

Por último, la fundación hizo hincapié en que en el IES Antón Losada saben cómo poner el foco en el contexto educativo y no en las dificultades de la persona, como pudieron comprobar Sara Romero, en su momento, y ahora Fabián de Paz, en las aulas de formación profesional. “Este centro da Estrada favorece que o alumnado con necesidades educativas desenvolva as súas capacidades e habilidades ao máximo para conseguir unha calidade de vida digna. O equipo docente sabe que é necesario instaurar novas metodoloxías educativas e cambiar estruturas para fomentar unha inclusión real. Aquí as persoas con discapacidade contan”.