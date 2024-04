Ábrese por completo ao tráfico a Pastoriza logo de sete meses de obras e polémica veciñal

O tramo de estrada entre Santa Clara e San Caetano, no compostelán barrio da Pastoriza, abriuse por completo ao tráfico no mediodía deste martes, logo de que o edil de Obras, Xesús Domínguez, anunciase en rolda de prensa a "inminente" apertura pese a non estar totalmente completa a obra. Segundo explicou Domínguez, aínda quedan áreas nas que se ten que consolidar o formigón -zonas de estacionamento e carga e descarga- e o pintado da vía, logo de 7 meses de traballos, con demoras nos prazos por parte da empresa adxudicataria que obrigaron ao Goberno bipartito a rescindir o contrato.

Coa rúa aberta ao tráfico en ambos os sentidos -a comezos de ano habilitouse tan só a circulación en dirección norte- resta agora afinar o resultado final da obra. Segundo explicou Domínguez, "hai que reubicar os colectores do lixo, repoñer os tres puntos de alumeado exterior previstos e tamén as árbores", como parte da humanización desta área de acceso á cidade. Estas obras de reurbanización, aprobadas en maio de 2023 en sesión extraordinaria da xunta de goberno, contaba cunha base de licitación de 331.735 euros e tiñan por obxectivo recuperar para o uso peonil esta rúa ampliando o espazo dos camiñantes e reducindo o ancho da calzada.

A desesperación de veciños e comerciantes

Hai agora xa dous meses, EL CORREO GALLEGO daba conta da desesperación da veciñanza da rúa, cunhas obras previstas para 3 meses que se prolongaron até os 7, "a xente está desesperada, é unha vergoña que isto siga así", comentaban os residentes. A demora nas obras debeuse, entre outras causas á falta de materiais e tamén ás inclemencias meteorolóxicas que impediron continuar os traballos, pero no mes de febreiro a veciñanza queixábase de que "pasaron semanas enteiras sen chover e non viñeron traballar".

Á desesperación dos locais comerciais, que indicaban perdas nos seus negocios debido á prolongación das obras, á dificultade de acceso a esta zona da cidade e a non poder servirse dos vehículos no barrio por tanto tempo, tamén se engadían as queixas das persoas maiores e con dificultades de mobilidade, pois ademais das desviacións das liñas de transporte urbano, algunhas das paradas quedaron suprimidas.