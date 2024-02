Hartazgo entre los vecinos de la rúa Pastoriza por el retraso en las obras: “A xente está desesperada”

Los vecinos y comerciantes de la rúa Pastoriza llevan desde el pasado mes de septiembre conviviendo con los problemas que suelen generar las obras debido a la reurbanización de esta vía, pero su hartazgo va en aumento al conocer esta semana que los trabajos podrían prolongarse más de lo previsto. Las máquinas empezaron a trabajar en la zona a mediados de septiembre y la previsión era terminar en un plazo de 88 días laborables, pero las inclemencias meteorológicas, la necesidad de abrir la circulación durante las fechas navideñas y, posteriormente, la falta de materiales llevó a resituar las previsiones para finales de este mes.

Sin embargo, esta semana la constructora solicitaba al gobierno local una ampliación del plazo de 25 días laborables más. La petición fue rechazada por Raxoi al considerar que “os motivos que alegou a empresa para solicitar a ampliación do prazo das obras non pode empregarse para modificar o prazo de execución establecido nos pregos, pois iso altera un elemento esencial do contrato co conseguinte incumprimento dos principios de igualdade e transparencia que rexen os procesos de contratación pública; de aí que non proceda a súa autorización”.

De esta manera, tal como recoge el acuerdo adoptado por la Xunta de Goberno, se estudian sanciones ante la posibilidad de una nueva demora. En concreto, fuentes municipales indican que “estase analizando a imposición das penalidades por incumprimento dos prazos, que se poderán aplicar en función da execución e dos prazos da obra contratada”. Por su parte, la empresa encargada de los trabajos, Eulogio Viñal Obras y Construcciones S.A., contactada por este medio, no ha querido realizar valoración alguna al respecto.

“Esto está abandonado”

Mientras tanto, la paciencia de los residentes y trabajadores de los negocios de la zona se agota y las posibles sanciones que se puedan imponer a la empresa no sirven de consuelo ante los problemas que van a seguir soportando. “A xente está desesperada. É unha vergoña que isto siga así”, comenta un vecino de la calle, que además se pregunta por qué “pasaron semanas enteiras sen chover e non viñeron traballar”.

Otro habitante de avanzada edad de la zona lamenta que “esto está abandonado” y apunta a las alteraciones provocadas en el servicio de transporte urbano. Al permanecer cortado el carril de bajada en sentido Praza da Paz-Santa Clara, el tráfico se desvía por Xoán XXIII y la avenida de Coimbra, con lo que la parada de autobús de ese lado queda suprimida y los usuarios que deseen ir hacia el centro deben desplazarse hasta la siguiente. De este modo, los vecinos cuestionan que este lado de la vía permanezca cerrado “solo para gardar os materiais”.

Sin terraza

Entre los comerciantes y hosteleros las sensaciones son similares. Si bien algunos temían al inicio de las obras una posible pérdida de clientes, tal como manifestaron a este diario, cinco meses después han podido constatarlo. Es el caso de la cafetería San Caetano, que no ha podido disponer de su terraza en todo este tiempo. “Moitos funcionarios da Xunta e a xente do barrio viña cando facía bo e quedaba na terraza, pero agora moita xa non vén. Perdemos clientes”, relata una trabajadora del local.

En el estanco o en la farmacia, las opiniones van en la misma línea. Mientras unos constatan que la gente está “cansada” de las obras y escuhan las quejas “todos os días”, otros hacen referencia a las dificultades que encuentran los propios empleados para aparcar o los proveedores para dejar su mercancía.

Ahora el deseo es que los trabajos finalicen “canto antes”, tal como expresan varios vecinos. Raxoi no ha ofrecido nuevas previsiones, pero la esperanza de los residentes es que sea al menos durante el mes de marzo.

Intervención

Las obras de la rúa Pastoriza forman parte de un plan de acondicionamiento y urbanización a través del cual ya se ha intervenido en los tramos de Santa Clara-Basquiños y Basquiños-Pastoriza con una reducción del ancho de la calzada en favor de la ampliación del espacio para los viandantes. Con un presupuesto base de 331.735,79 euros, su ejecución fue aprobada el pasado mes de mayo.

La remodelación contempla diferentes cambios con el objetivo de facilitar la circulación. Entre ellos se encuentra la construcción de un nuevo pavimento en la zona noroeste y una plataforma que parte de la zona peatonal de la iglesia hasta la altura del portal número 15. Una vez culminada la obra, se apreciará una clara diferenciación del pavimento de la calzada y la calle.