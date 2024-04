Renfe deixa 'tirados' a un grupo de viaxeiros na estación de Santiago: "Tocabamos no tren e non nos abrían"

Un grupo duns cinco viaxeiros denunciou quedarse "tirado" este martes na estación de Santiago de Compostela, ante o tren que debía levalos desde a capital de Galicia até A Coruña.

Segundo relataron a Europa Press, o tren procedente de Vigo-Urzáiz e con saída da estación de Santiago ás 18,28 horas, permanecía estacionado na plataforma número catro cando eles chegaron.

"Non era aínda a hora, faltarían uns minutos. Cando baixabamos polas escaleiras aínda estaba coas portas abertas", explica un dos viaxeiros afectados.

As portas, como é habitual, pecháronse uns minutos antes da hora de saída programada do tren. O "indignante", apuntan, é que estando eles na propia plataforma, presionando os botóns de apertura, non se lles permitiu o paso.

"Entón empezamos correr pola plataforma, probando en diferentes portas e tocando nas xanelas por se algún pasaxeiro víanos e podía avisar ao interventor. Pero tampouco resultou", relata unha nova.

"É alucinante que o tivemos diante, parado, varios minutos, tentando subirnos e non o conseguimos. Cando aínda estabamos en hora. Non entendo nada", declara, visiblemente enfadado, outro dos viaxeiros.

Tamén dúas viaxeiras co bono de viaxes gratuíto avanzan que reclamarán. "Agora teño billete para un tren no que non me puiden subir. Ao non estar dentro, se pasa o interventor a comprobar, verá que non estou e sancionaranme. E tampouco podo sacar praza para o seguinte á Coruña desde a app porque rexistra que vou no anterior e que é uso fraudulento. É que é incrible", critica.