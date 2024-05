"Broncano ha allanado el camino a quienes hacemos humor más irreverente" (David Puerto, Pizpireto)

El humorista David Puerto, Pizpireto, debuta este domingo en Santiago. Actúa en el Auditorio Abanca (C./ Preguntoiro) a las 18:30 h., con entradas a 10 euros. Destaca dentro del actual bum del humor a base de improvisación (crowd work). Suma 700.000 fans en TikTok y 340.000 en Instagram y debe su oficio a “Juani”, su mamá.

Su madre, clave

“El humor es un motivación que he sentido desde bastante joven, pero fue mi madre la que me hizo apuntarme a un curso de comedia porque estaba cansada de verme hacer el tonto en casa, decía que igual podía sacarle provecho... Ella trabajaba en Recursos Humanos y se le daba bien sacar perfiles, así que hice un curso bastante rápido de tres meses, aunque la formación en comedia es constante, nunca dejas de aprender del público. La comedia está en constante cambio, como los humanos, de hecho, lo bueno de esta profesión es eso, que es una carrera de fondo, por eso creo que, dentro de diez años, seré más gracioso que ahora, y eso me tiene tranquilo”, dice rumbo a la capital de una tierra que conoció de forma atípica: “Hice un curso de inglés en A Coruña, y me encantó Galicia”, aclara en charla con EL CORREO GALLEGO sobre su show.

“Mi show es de un estilo un poco desenfadado con muchísima interacción con el público. Mezcla monólogo clásico y comedia musical, con estilos como la improvisación rápida, el texto trabajado, la interacción con el público, un poquito de clown... Llevo nueve años haciendo comedia y siempre me he encontrado muy a gusto en la improvisación, en la creación en el momento. La supervivencia es un instinto básico y también un instinto de creación porque te hace sacar lo mejor de ti en el momento en que realmente lo necesitas: cuando tienes delante al público. También es verdad que requiere de trabajo previo...”, puntualiza.

Preguntas en su show

Como hacen otros compañeros de su generación, caso de Galder Varas, en su show hay preguntas pero no examen. “Pregunto o empleo alusiones al público en base a reacciones ante algún tema o chiste que yo haga, a veces sale así y otras pregunto a una persona concreta a qué se dedica, cómo se llama.... empleamos la interacción, sin mucho preámbulo, la verdad”, cuenta David Puerto antes de valorar los cambios en el ámbito del humor a lo largo de los últimos diez años, subrayando la llegada de La Resistencia, programa que conduce David Broncano en Movistar Plus desde 2018 y que, en breve, salta a La Uno de TVE (queda ver cuándo y en que formato).

David Broncano

“El cambio más significativo ha sido la llegada de los humoristas que salimos de las redes sociales, que nos hemos introducido en la comedia mainstream y en la red de teatros española... y gracias a eso hay acceso a una comedia más fresca o, al menos, más cercana al público. También creo que La Resistencia generó un cambio importante, refrescó el mundo de la comedia al dejar el formalismo para centrase en el humor, quitó del medio todas las cosas que estorbaban, por así decirlo, para centrarse en el chiste. Al final, nosotros tenemos que estar agradecidos a todos los comediantes y las comediantas que han venido antes, y Broncano nos ha allanado muchísimo el camino hacia el tipo de comedia que se está haciendo ahora al llevar hasta la televisión un humor más underground, la comedia de salas y de bares. Y todo porque muchos guionistas que están o han estado en La Resistencia son cómicos de stand up comedy, como Miguel Campos y un montón más de cómicos de primera línea, pero que están en bares y salas de Madrid actuando y probando sus chistes. Ese humor llegó a la televisión e hizo que la gente nos comprara este tipo de humor un poco más irreverente”, concluye David Puerto, Pizpireto.

Más propuestas del domingo en Santiago

