Mil efectivos para proteger a 140.000 personas: establecido el Puesto de Mando del O Son do Camiño

El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, ha visitado este jueves el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en el Monte do Gozo. Este centro de operaciones se encargará de coordinar el dispositivo de seguridad destinado a proteger a las más de 140.000 personas que se espera asistan a los conciertos del festival O Son do Camiño, desde este 30 de marzo hasta el sábado, 1 de junio. En la visita también ha participado el concelleiro de Mobilidade y Convivencia, Xan Duro.

Desde las instalaciones del Puesto de Mando Avanzado se monitoreará todo el recinto y los accesos al O Son do Camiño / Xunta

Acompañado por el comisario jefe de la Policía Autonómica, Jorge Rubal, Villanueva supervisó las instalaciones del PMA, desde donde se monitoreará todo el recinto y sus accesos. El objetivo es asegurar una coordinación eficaz durante los tres días del evento.

El dispositivo de seguridad cuenta con casi mil efectivos diarios, incluyendo más de 600 agentes de diversas fuerzas de seguridad, tales como la Policía Autonómica, la Policía Nacional, la Guardia Civil de tráfico y la Policía Local de Santiago. A estos se suman otros 350 efectivos de emergencias, entre ellos voluntarios de Protección Civil, bomberos de Santiago, servicios sanitarios, medios de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) y personal de seguridad privada.

Estos efectivos trabajarán conjuntamente desde el PMA para gestionar los flujos de entrada y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad tanto dentro como fuera del evento. Esto incluye la prevención de aglomeraciones y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias u otras incidencias.

Villanueva destacó la importancia de la coordinación entre todos los servicios desplegados, subrayando que forman parte de los operativos estándar para eventos de esta magnitud.

Este jueves, Green Day y J Balvin

La nueva edición de O Son do Camiño reunirá a cerca de cincuenta artistas nacionales e internacionales de primer nivel. Entre ellos, están Green Day, Pet Shop Boys, Thirty Seconds to Mars, Tom Odell, J Balvin, Myke Towers, Melendi, Ana Mena, La Oreja de Van Gogh, Arde Bogotá, Fernadocosta, Mattn, Hot Milk, Love of Lesbian, Rels B y Baiuca, entre otros.

O Son do Camiño se ha consolidado como un evento de referencia en Galicia, no solo por su impacto cultural y musical, sino también por su contribución al turismo y la economía local. La Xunta ha destinado más de 8 millones de euros a festivales y grandes espectáculos musicales en la comunidad, atrayendo a más de 2 millones de asistentes en los últimos dos años.

Para más información sobre el festival y su programación, se puede visitar www.osondocamino.es.