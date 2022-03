Las primeras jornadas del parquin de Altiboia desde su reapertura están dejando una tónica general, apreciada por todos: mientras la zona blanca está repleta, la verde se presenta con múltiples huecos libres. A pesar de que este estacionamiento está pensado para soportar la carencia de plazas en Concheiros y en la renovada Avenida Rodríguez de Viguri, los residentes ven con escepticismo aparcar en esta área, alejada en unos metros del barrio.

“Estamos observando que a zona de residentes non está ocupada de todo e iso non pode ser. A xente ten que concienciarse de que as cidades tenden a humanizarse e que hai que empregar as bolsas de aparcamento, aínda que quede a certos metros”, señala Gonzalo Muíños, concejal de Movilidad, en declaraciones a EL CORREO.

Cabe recordar que el aparcamiento abrió el pasado 25 de febrero, tras varios meses de trabajos, con cien plazas, treinta de ellas para el distintivo residencial, cuatro para personas con movilidad reducida y las restantes sesenta y seis de libre disposición. Con todo, esa exclusividad de un tercio de este espacio para los habitantes de la amplia Zona 3 de Santiago, está claro que no los atrae.

“Este non é un espazo de estacionamento operativo para o barrio, porque non se corresponde coa nosa zona. Non hai veciñanza que vaia aparcar alí”, explicaba hace unos días Montse Vilar, presidenta de la Asociación Vecinal A Xuntanza, en conversación con este periódico.

Ante esta postura, el concejal advierte que tiene que producirse un cambio de tendencia por parte de la población, ya que no se puede pretender “humanizar” la ciudad, pero al mismo tiempo aparcar los coches pegados al portal de casa. “Somos amigos de empregar o coche para todo e iso ten que mudar. Hai que concienciarse de que queremos mellorar a cidade, igual que se fixo no Ensanche ou en Castrón Douro, e iso pasa tamén por mudar os nosos comportamentos”, señala.

En todo caso, las caras diferentes de Altiboia dejan patente también una doble lectura. Por un lado, que muchos de los vehículos que se agolparon durante mucho tiempo en las aceras parisinas eran de los catalogados como parásitos, esto es, de los que no se mueven en días. Y, por el otro, que no todos los vecinos de estas calles han sacado la pegatina de residentes.

De este modo, ambas prácticas explican que, teniendo el doble de posibilidades, los lugares de ralla blanca estén a rebosar, mientras que los de pintura verde queden a medio cubrir.

LAS PLAZAS DE LAS PISTAS DE TENIS, DE NUEVO PARA TODOS. Siguiendo esta misma línea, dadas las costumbres de los compostelanos, el Concello ha tomado la decisión de reabrir la bolsa de aparcamiento junto a las pistas de tenis, en la parte alta de Rodríguez de Viguri, para todo el mundo.

En este sentido, Raxoi, a modo experimental, cuando los trabajos del nudo de Concheiros entraron en la última fase, había reservado esta área para los habitantes de Zona 3, como una medida compensatoria.

Para ello, colocó un cartel en la entrada al mismo, privando el paso a todos los conductores sin distintivo, una decisión que fue muy criticada por las personas que acuden habitualmente a la sede central de la Xunta de Galicia.

Sin embargo, esta placa, tal y como se puede apreciar en imagen, ha sido retirada esta misma semana, dejando libertad de ocupación para todos los conductores. “Quitouse porque ninguén o usaba”, sentencia el edil.