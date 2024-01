“Érase una vez un país donde a matar animales se le llama deporte. O arte. Donde utilizar animales para que maten a otros animales por diversión humana, es legal. Donde maltratar a esos animales para que sean más fieros, más rápidos, más útiles… es normal. Donde un cadáver es un trofeo y el dolor es una medalla”. Este es un párrafo arrancado directamente de la página web de la plataforma NAC (No a la Caza) y que define a la perfección la razón de ser de esta entidad. Su lucha para acabar con la caza, y particularmente con la caza con perros, no tiene fin y este domingo, 4 de febrero, organizan su actividad principal: una manifestación a nivel nacional y europeo contra la caza.

En Santiago, los compostelanos y compostelanas están citados a las 12.00 horas en la Praza de San Martiño. También habrá manifestación en A Coruña, en la plaza del Obelisco, y en Vigo, en la Calle Vía Norte con calle Urzaiz. Ambas están convocadas a las 12.00 horas. En total 47 ciudades de toda España participarán en la protesta, y a nivel europeo serán 27 (algunas pendientes de confirmación). Unos datos que confirman que se han sumado urbes nuevas tanto a nivel nacional como internacional.

Ley de Bienestar

La entrada en vigor de la polémica Ley de Bienestar Animal ha dejado finalmente a los perros de caza fuera, totalmente desprotegidos. Razón por la que este año, de nuevo, dicha manifestación se hace tan necesaria para los defensores de los derechos de los animales. “Esta discriminación a los perros de caza ha quedado fuera de toda lógica y seguiremos actuando para encaminar las leyes en la dirección adecuada. Los perros de caza se sacaron en el último momento del borrador de la nueva ley, por lo que sabemos que es posible el cambio. Desde NAC continuaremos concienciando a la sociedad para que se ejerza la presión necesaria para hacer justicia”, indican desde la plataforma animalista a este periódico.

Un sector poderoso

Esta manifestación global y distintas actividades didácticas y divulgativas, son los medios a través de los que NAC busca alcanzar su principal objetivo: terminar con la caza. No obstante, saben que será un fin complicado de conseguir porque existen intereses de por medio. “Entre 2018 y 2022 las federaciones de caza han recibido 5 millones de euros de dinero público. A corto plazo, las medidas son complicadas, por ser un sector federado y atrincherado en el poder. No olvidemos que los grandes gestores de la caza (dueños de latifundios explotados como cotos) son políticos, propietarios de grandes empresas, nobles e incluso jueces. Menos del 2% de la población tiene secuestrado casi el 90% del territorio español para favorecer a una oligarquía que ejerce presión e influencia en las decisiones políticas”, aseguran miembros de NAC. Con todo, la lucha no cesa.

Tauromaquia

Esta plataforma centra su activismo en terminar con el negocio de la caza, y particularmente de la caza con perros, pero por supuesto, defienden el fin de toda crueldad animal. La tauromaquia es una actividad que persiste en España a duras penas, ya que las cifras de asistencia dan claras muestras de que sus detractores aumentan, y NAC apoya todas las iniciativas que ayuden a acabar con esta práctica. “La tauromaquia, al igual que la caza, es una actividad cruel e innecesaria, que pone en evidencia el atraso en valores de una España rancia y anticuada. Las nuevas generaciones tienen una visión mucho más sensible al maltrato animal y no les vale el argumento de hacerlo por tradición, diversión, arte o deporte. Las plazas de toros cada año están más vacías y los toreros van perdiendo estatus social, por lo que esta práctica tardará poco en quedarse obsoleta y sin defensores que la mantengan”, confirman desde la entidad.

Colaborar

Todo el que quiera puede participar de forma activa con NAC. “En la manifestación, la colaboración de activistas es necesaria para que todo se desarrolle de forma correcta y sin incidentes, ayudando en la seguridad y en la organización del evento”, indican. Se puede colaborar también a nivel administrativo, recabando información, aumentando las bases de datos o dando forma a futuros proyectos. También se puede colaborar creando contenido para sus redes con ánimo de difundir “las atrocidades de la caza”.

Todos los defensores de los derechos de los animales tienen una cita este domingo. Ellos no tienen voz, pero las personas podemos ser la suya.