San Lázaro da la bienvenida a tres días de fiesta

Vuelve al barrio compostelano de San Lázaro su tradicional Festa da Uña, que se celebra entre hoy y el lunes 18, el día grande. Sin duda, uno de los festejos gastronómicos y religiosos más emblemáticos de esta zona de Santiago.

Además de estar dedicada a Casilda Porto ‘Chila’, ya desaparecida y que tradicionalmente cocinaba la uña al pie de la iglesia, la nueva edición de la Festa da Uña de San Lázaro contará con tres grandes novedades. La primera de ellas será la degustación de uñas que tendrá lugar hoy viernes en el Centro Comercial As Cancelas, integrada en su iniciativa ‘Facer cidade’ y que promete sorpresa en su propuesta de maridaje de la uña.

Como segunda, la SD Compostela ofrece entradas gratuitas para ver el partido contra el Langreo de este domingo 17 a las 17 horas a todos los que consuman uñas en alguno de los locales englobados en el programa.

Finalmente, la última novedad será la andaina guiada “O Berce do Sar: percorrendo o barrio de San Lázaro pola beira do río Sar”, a cargo de la Asociación Veciñal Monte do Gozo y la Asociación Gastronómica e Cultural Orde da Uña, en colaboración con Turismo de Santiago. La ruta llevará a los participantes por los 4,2 km de ruta fluvial para descubrir las curtidorías y muíños que se establecían en sus orillas.

La programación musical incluye a JB Son y Orquesta Cinema en la verbena del sábado, la alborada que tocarán los gaiteiros y las sesiones vermú y pascalles de la charanga BB+. Las actuacións estelares del domingo serán la de la Banda das Crechas, que actuará sobre las 19 horas, y por la noche la orquesta América.

Broche de oro

Entre el programa de las fiestas destaca especialmente la actuación de una de las orquestas más populares de Galicia, la París de Noia. Lo hará el lunes 18 a partir de las 23:00, como broche de oro de la popular fiesta gastronómica que también el lunes, tras la misa solemne, celebrará la tradicional subasta de uñas con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Santiago.

PROGRAMACIÓN – Sábado, 16 de marzo 9:00-13:00 horas Alborada con Gaiteiros Os Enxebres de San Lázaro 11:00-15:00 horas Pasacalles con Charanga Fanfarria Furruxa 15:00 horas Sesión Vermut con JB SON 17:30 horas Misa solemne 22:00 horas Verbena amenizada por JB SON y Orquesta Cinema – Domingo, 17 de marzo 9:00-13:00 horas Alborada con Gaiteiros Os Enxebres de San Lázaro 10:00 horas Paseo guiado “San Lázaro pola beira do Sar” 11:00-15:00 horas Pasacalles con Charanga BB+ 12:30 horas Procesión* 15:00 horas Sesión Vermut con Charanga BB+ 19:00 horas Actuación de la Banda das Crechas 22:00 horas Verbena amenizada por Orquesta América *Misas a las 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 18:00 horas. – Lunes, 18 de marzo 11:00 horas Misa Solemne 11:45 horas Tradicional Poxa das Uñas 12:30 horas Concierto de la Banda Municipal de Música de Santiago 23:00 horas Verbena amenizada por París de Noia