La salud es un bien indispensable, también a la hora de irse de vacaciones. Si no estamos en condiciones óptimas no disfrutaremos igual de ningún destino, lo que hace que entre los preparativos de cualquier viaje siempre haya que tener claro qué hacer o a dónde acudir en caso de caer enfermos o sufrir algún empeoramiento, si ya sufres una enfermedad crónica. Por suerte, hoy en día las nuevas tecnologías facilitan mucho las cosas, y cada vez son más las aplicaciones que nos permiten, por ejemplo, vigilar nuestras constantes vitales desde dispositivos wereable como relojes inteligentes, o incluso desde el mismo teléfono móvil. E incluso estar en contacto permanente con nuestros especialistas, mediante consultas no presenciales, por teléfono, o por vídeo conferencia. Son numerosas las aplicaciones que poco a poco se están poniendo al servicio de los pacientes y, por ejemplo, en el grupo Quirónsalud cuentan con la app ‘MiQuirónsalud’, que ya tiene más de 5 millones de usuarios y a la que cada vez se le van incorporando nuevas funcionalidades.

«Queremos romper barreras físicas y salir al encuentro de los pacientes, monitorizando su salud de forma proactiva y ofreciéndoles un servicio integral y de confianza», asegura el doctor Francisco José Perales, director médico del Hospital Digital de Quirónsalud. Concretamente, MiQuirónsalud es el portal que este grupo hospitalario líder en España ha puesto a disposición de sus pacientes para acceder a múltiples servicios asistenciales desde su ordenador, móvil o tableta. Gracias a ellos, el paciente cobra un mayor protagonismo en la gestión de su salud y permite adaptar los servicios asistenciales a las necesidades que tenga en cada momento. En este caso concreto, esta puede descargarse de forma gratuita en Google Play o en la Apple Store, y los usuarios pueden acceder a su historia clínica y al resultado de las pruebas diagnósticas que se le realizan, así como pedir o modificar citas, recibir alertas y recordatorios, o mantener una relación directa con sus especialistas y sin necesidad de desplazarse hasta la consulta. Y lo que es más importante, sobre todo cuando estás de viaje surcando los mares en un crucero, es que entre sus funcionalidades permite establecer un contacto directo online con el especialista, y sin necesidad de acudir a la consulta. De hecho, actualmente son varios los centros de su red asistencial que ofrecen servicios asistenciales médico-paciente por vía telemática para muchos procesos, entre los que se encuentran los relacionados con la cardiología, la endocrinología o la alergología, entre otros. Más posibilidades en la app Además, otra de las últimas novedades que puso en marcha este grupo hospitalario son los planes Quirónsalud Connect, (Quirónsalud Connect One y Quirónsalud Connect Family), a través del Hospital Quirónsalud Digital, con el objetivo de implementar nuevas formas de prestar servicios de salud apoyándose en medios digitales. A través de estos planes, de este nuevo servicio, el paciente puede acceder a consulta médica inmediata las 24 horas del día, por teléfono o vídeo consulta, sin cita previa, con expertos de Medicina General y de Pediatría de la compañía; o un chat por especialidades con un prestigioso equipo de profesionales clínicos preparados para ofrecer apoyo psicoemocional, nutrición y dietética, orientación en el embarazo, sexología, consejo médico por Covid-19, cardiología, alergología y oftalmología, entre otras. Evaluar síntomas a golpe de clic Otras dos funcionalidades para aquellos pacientes que tienen contratados los planes Connect son el evaluador de síntomas, y un sistema de chequeo mediante reconocimiento facial. Servicios que, sin duda, son de utilidad en caso de estar de viaje ya que solo necesitas tener una buena conexión para poder salir de dudas si algo no va bien. Con el evaluador de síntomas se ha añadido una nueva funcionalidad, aunque eso sí, no apta en caso de emergencia. Al utilizarla, los pacientes apoyan activamente la mejora de su tratamiento, al indicar cuáles son sus síntomas en ese momento, de forma que sus sistemas de inteligencia artificial pueden aportar un diagnóstico, junto con las indicaciones a realizar. Hay que tener igualmente en cuenta en este punto que los diagnósticos no son definitivos, ni tampoco las instrucciones a seguir. De ahí que, además, el informe resultante esté disponible al finalizar la evaluación en la sección ‘Informes y resultados’ dentro del apartado ‘Personales’; y siempre, para cualquier duda, el paciente podrá utilizar y compartir el informe con los servicios de Quirónsalud de Consulta Médica Inmediata y Chat. Asimismo, en el Hospital Quirónsalud Digital se ha creado un nuevo servicio incluido en el Plan Connect, el Chequeo de constantes vitales mediante escáner facial a través del móvil, con el que el paciente puede siempre que lo desee realizar un seguimiento de algunos parámetros vitales, aplicando inteligencia artificial. «En solo 30 segundos, y con la cámara del móvil, se podrá medir la presión arterial del paciente, así como la frecuencia cardíaca y respiratoria. Con este chequeo es posible obtener datos sobre el estado físico de la persona, el nivel de estrés, si existe o no riesgo cardiovascular, o bien la edad de su piel y su índice de bienestar», remarca el doctor Perales, director médico del Hospital Quirónsalud Digital. En caso de que algún parámetro salga alterado este especialista señala que ante cualquier duda o inquietud se pueden resolver las posibles dudas a través de la Consulta Médica Inmediata 24 horas. Medicina turística: Hospitality El Grupo Quirónsalud ofrece a todos los turistas y desplazados el servicio Hospitality, a través del cual el paciente puede llamar por teléfono a un call center que trasladará el caso al servicio médico para dar asistencia en el menor tiempo posible sin coste. Tras la aplicación de un triaje médico previo vía telemedicina o tras la visita médica física al paciente, se gestionarán los aspectos administrativos del caso. Si el paciente lo requiere, será trasladado en ambulancia y será recibido personalmente en las urgencias del hospital con servicio premium y la coordinación integral con la red de hospitales y sus equipos asistenciales.