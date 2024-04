¿Cómo saber si estoy comprando pan congelado en el supermercado?

El pan nos aporta una gran cantidad de vitaminas, sobre todo del grupo B como B1, B2 o B6. Estas vitaminas son necesarias para aprovechar los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Además de minerales como el fósforo, el potasio o el magnesio. Comer pan a diario es perfectamente saludable si no padeces ninguna enfermedad como la celiaquía, siempre que forme parte de una dieta equilibrada.

Durante los últimos años, los supermercados han aumentado su producción, incluyendo una gran variedad de modalidades como integrales, de semilla o el tradicional pan blanco. Sin embargo, este aumento también ha significado un cambio en su elaboración, abandonando el proceso artesanal y produciendo más pan congelado.

Las panaderías locales, un lugar seguro si no quieres pan congelado

En las panaderías dedicadas especialmente no suele haber ningún problema, ya que suele ser una práctica de los supermercados. Son estos casos cuando podemos tener dificultades para distinguir el pan artesanal de uno industrial. El pan precocido contiene más aditivos para que duren más en el tiempo.

La OCU ha dado las claves para saber cómo detectar cuando el pan es congelado:

La corteza es una de las claves. La del plan industrial suele ser más delgada y la artesanal más gruesa.

La mejor forma para detectarlo son las marcas de rejilla en la base, que podrían indicar que han sido calentadas en un horno con ventilador y no en un obrador artesanal.

Este truco nos ayudará a no comprar nunca más pan congelado. O, al menos, a no volver a hacerlo sin ser conscientes de ello. Hay que tratar de evitar al máximo este tipo de productos no naturales y con aditivos.