Fabiola Martínez no quiere ni oír hablar ni de Bertín Osborne ni de las diferentes informaciones que han surgido respecto a su exmarido en los últimos días. Hace varios meses explicó que su vida ya no tenía nada que ver con la del padre de sus hijos y, por tanto, no tenía nada que decir sobre su presunta paternidad ni sobre su relación con Gabriela Guillén.