Muchachito Bombo Infierno, Leilía, We Are Not DJ’s y la Rondalla Moraima son algunos de los artistas y formaciones que ya han confirmado su participación en el Festival do Queixo 2023 de Arzúa. Así, la formación del catalán Jairo Perera, el trío gallego, los festivaleros y la rondalla actuarán en la villa coruñesa el fin de semana del cuatro y el cinco de marzo dentro de la programación de la 48ª Festa do Queixo.

Estas cuatro actuaciones, dadas a conocer por la organización, se unen al concierto ya confirmado por los ganadores del concurso Queixo Maquetón, los carballeses Apart, que abrirán la jornada del sábado. Todos los conciertos serán gratuitos y se celebrarán bajo la carpa que se instalará en el Campo da Feira. Señalar que los ganadores del Queixo Maquetón, que se llevan un premio dotado con 1.300 euros, son una banda de rock influenciada por los sonidos más setenteros e incorporan sutiles detalles de soul y disco a sus canciones. Con una visión actual, Apart modernizan un estilo basado en riffs de guitarra y melodías vocales, haciendo vibrar al público desde los primeros minutos. En cuanto a Muchachito y Jairo Perera, se trata de un artista formado como músico tocando en las calles de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). A partir de 2002 empieza a crear el proyecto Bombo Infierno, formación por la que van pasando diversos músicos y con la que graba tres discos: Vamos que nos vamos, Visto lo visto e Idas y vueltas. Entra a formar parte del grupo fantasma G-5, con Kiko Veneno, Los Delinqüentes y Tomasito, y en 2013 también se incorpora a La Pandilla Voladora, segundo grupo fantasma integrado por Albert Pla, Lichis, El Canijo de Jerez y el propio Tomasito, con los que graba el tema Del deporte también se sale. En 2015 graba La Maqueta y realiza una gira en solitario en formato hombre-orquesta. En el año 2021 lanza el tema principal para la película El club del paro, de David Marqués, y prepara su nuevo disco con Bombo Infierno para 2022. Este año vuelve con una formación al estilo Marching Band. Un show calificado de enérgico. Por su parte, We are not DJ’s, que también actuará el sábado 4 de marzo, destila en cada directo una pasión incontestable, una emoción cuidada, despiadada, vándala y elegante a partes iguales. Mezcla electrónica, pop, rock e indie. Cada evento es único y no se repiten, según dicen de ellos sus numerosos seguidores. El domingo 5 actuará la Rondalla Moraima, que inició su andadura en el año 2000 con la idea de reunirse un grupo de personas aficionadas a la música, para fomentar el gusto por los instrumentos de cuerda. Su repertorio abarca desde piezas clásicas, pasando por habaneras, boleros, música gallega, música mexicana... También en la jornada del domingo actuará en el festival Leilía, tres artistas que llevan treinta años juntas y que traen unas Vidas cantadas, una apuesta integral, un proyecto que hace cuadrar origen y fin. PEQUEQUEIXO. Hay que indicar que el mismo fin de semana del 4 y el 5 de marzo se celebrará el festival Pequequeixo, un espacio dedicado a los más pequeños que se celebrará en la Praza de Galicia (en caso de lluvia será trasladado a la Capela da Madanela). Actuará Brais Das Hortas, con Consertasso na horta.