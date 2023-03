La serigrafía, una técnica de reproducción de textos e imágenes en cualquier material, ya no tiene secretos para los dieciséis usuarios de la Fundación de Discapacitados Psíquicos Barcala. Pero es que, además, están logrando financiar sus salidas y actividades a través de la realización de trabajos con la ayuda de una diseñadora gráfica, Jenny Riveira, que estará un año enseñándoles a perfeccionar la técnica.

Y no se les resiste nada, como traslada Rosa Tuñas, la directora de un centro emplazado en As Brañas (Negreira), inaugurado en verano de 2010. “Agora están traballando con vinilo para personalizar as súas batas, pero antes xa fixeron o mesmo cos chalecos da hortopatrulla do colexio da Baña”, apunta orgullosa.

También asumen iniciativas de cooperación autonómica y, por encargo de la Xunta, mejoraron el aspecto de dos mil gorros para recién nacidos y 1.500 muselinas para las cestas que se entregan a los bebés.

Sin embargo, sus esfuerzos se centran ahora en lo que denominan el Proxecto Galicia. “Son ilustracións de monumentos locais, como A Ponte Maceira ou o Pazo do Cotón, pero tamén figura a Catedral de Santiago”, trasladan, siempre en base a las creaciones de Jenny. Éstas se estampan sobre bolsas, camisetas e incluso libretas que se han llevado a la feria, recibiendo encargos. “E tamén elaboramos para o Día dos Namorados e o Día da Paz”, confirman.

“O problema cos nosos usuarios é que apenas saen de casa, e agora co que van sacando dos deseños podemos organizar saídas ao cine os luns e ao McDonald’s; e a verdade é que agradéceno enormemente”, reseñan. “Ademais, as vendas axudan a que se sintan útiles e estean ocupados”, aportan desde el cuerpo técnico que, aparte de la directora, incluye hoy por hoy a una integradora social, una monitora de taller, una educadora social y, por supuesto, la diseñadora, que lleva desde finales de año y que estará durante 2023.

“Son como un lienzo en blanco. Me encanta trabajar con ellos”, subraya Jenny Riveira. Sus diseños se caracterizan por incluir siempre pájaros que, de un modo esquemático, “dan continuidad” a su obra. Tarda “entre 16 y 18 horas” en elaborarlos, y el pulpo, la máquina de serigrafiar con brazos que aparece en la foto, no tiene secretos para ella... pero tampoco para sus alumnos.

VENTAS. Quienes estén interesados en hacerse con el fruto de su labor pueden recurrir a las redes sociales, aunque también están intentando poner una tienda online en la red de redes. Una idea, cómo no, de su maestra serigrafiadora, y que tiene visos de llegar a buen puerto.

¿Y qué dicen los usuarios? Pues basta con echar un vistazo a sus caras para percibir que están a gusto: asienten todos cuando se les pregunta por ello, y les encanta posar con las obras que ya empiezan a verse en la ropa y complementos de medio Val de Barcala. Asimismo, acudieron al Entroido de Negreira, ayudando a vender los tiques para filloas y divulgando su nuevo oficio (sumaron 1.846 euros de golpe). Cuentan con el apoyo de ese municipio, A Baña, la Xunta, la Diputación y la Fundación José Otero-Carmela Martínez.