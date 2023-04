Vinte e sete alumnos de 5º e 6º de Primaria dos colexios de Carreira e Artes (Ribeira) viaxaron á localidade portuguesa de Vila Real nun intercambio escolar promovido polo Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. No Agrupamento de Escolas Diogo Cao realizaron o mércores actividades en común, como unha aula de robótica e unha camiñada polos Pasadizos do Corgo. Cearon na Residencia de Estudantes, e o xoves visitaron o Palacio de Mateus e o Centro de Ciencia/Axencia da Ecoloxía.