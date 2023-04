Santa Comba está de enhorabuena... el mundo de los negocios, también. Y es que tres de los equipos de alumnado del IES Terra do Xallas se clasificaron entre los cinco primeros (concretamente, en los puestos 1º, 3º y 5º) de la provincia de A Coruña, lo que permite su acceso a la final del prestigioso certamen Young Business Talents de ámbito estatal, a celebrar en Madrid este viernes día 28.

El objetivo es promover a los alumnos con mejor visión y habilidad en los negocios a partir de los proyectos empresariales que ellos mismos impulsan de forma virtual.

Se trata del alumnado de 4º de ESO, 1º Ciclo Superior de Administración e Finanzas y 2º Ciclo Medio de Xestión Administrativa de este instituto que, a lo largo del curso 2022-2023, participó en el programa Young Business Talents. El concurso consiste en tomar decisiones en el ámbito empresarial basadas en estrategias no dominantes (donde las decisiones de la empresa influyen en las de las compañías de la competencia) sobre las diferentes variables del marketing mix (precio, producto, distribución y promoción) en mercados oligopolistas (mercado dominado por pocas empresas).

El certamen es una simulación de la actividad empresarial en la que se toman decisiones para maximizar los beneficios, considerando los costes y resolviendo a partir de diferentes variables económicas.

La noticia no pasó desapercibida para este IES, y su directiva apuntaba que “dende o centro non podemos máis que felicitar a todo o alumnado que participou polos bos resultados obtidos, e ós nosos representantes na fase final de Madrid, desexarlles moita sorte”. Del mismo modo, agradecen “a todas as entidades e empresas colaboradoras o apoio prestado, xa que sen eles todo isto sería moito máis difícil”.

DOCENTES.

A su vez, Abel Alonso, docente con Marisol Ebra del departamento de Administrativo de este instituto, trasladaba que “en total son diez alumnos que, a principios de curso, se sumaron a este proyecto. Es la primera vez que el Terra do Xallas participa, y creo que tienen posibilidades, porque lo hicieron muy bien”. Asimismo, divulga que en los trabajos “se buscaba analizar datos y tomar decisiones sobre la producción de leche y/o yogures, estudiando factores como los precios, márgenes del detallista, análisis de medios, posibles promociones y tipos o la misma distribución”, en busca siempre de “maximizar beneficios en base a las decisiones tomadas en mercados sin estrategias dominantes”. Además, cree que es una buena oportunidad “de aplicar la teoría de la oferta y la demanda”.

Young Business Talents “es el único programa gratuito que permite adquirir experiencia por la práctica, a través de un simulador empresarial que hace posible experimentar todo tipo de decisiones dentro de una empresa”, destaca la organización, y se puede “participar en una competición regional y nacional que dará un aliciente apasionante al usar el simulador”. Los mejores equipos que concurran a la final recibirán, cada uno de ellos, cuatrocientos euros. Además, hay unos galardones especiales para las cinco mejores formaciones que logren el máximo beneficio para sus empresas, sin olvidar que los profesores y centros docentes también tendrán premio.

Desde su comienzo, Young Business Talents atrajo a más de 37.000 estudiantes y a unos 2.000 centros educativos que se han beneficiado de este programa. Según la organización, Galicia es la tercera comunidad en número de alumnos participantes, solo por detrás de Andalucía (1.556) y Cataluña (1.456). Por provincias, la de Pontevedra es la que alcanza la mayor representación, con 587 aspirantes, y en la pasada edición se alzaron con la victoria tres estudiantes del IES San Tomé de Freixeiro, de la ciudad olívica (Vigo).