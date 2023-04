A asociación cultural Gazafellos do Val, de Negreira, pon en marcha a segunda edición do seu concurso literario (de poesía e relato curto) dirixido á rapazada de 3º a 6º de Primaria: o Certame das Letras Gazafellas. Ademais, dous dos directivos desta entidade, Miguel Alonso e Óscar Martínez, veñen de publicar novo videoclip do seu grupo, Minguante, gravado nas Torres de Altamira e que leva por título Os gatos máis tolos de París (tema incluído noseu novo disco, A incrible historia dos homes minguantes). Respecto do certame, hai que lembrar que a iniciativa tivo o ano pasado un grande éxito de participación. Os interesados teñen ata o vindeiro 1 de maio para remitir as súas obras por email (gazafellosdoval@gmail.com) ou entregalas no número 6 da avenida das Brañas. Na categoría lírica a extensión máxima é dunha páxina, mentres que na de relato curto estendese a cinco. Deberán ir acompañadas dos datos persoais, e os galardóns nas dúas seccións serán de 60 euros nun vale para mercar na libraría Remuíño da vila barcalesa.