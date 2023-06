El tráfico de entrada a Santiago a través de la autovía de Brión sufrió retenciones por obras también este miércoles cuando, al filo de las 07.30h., los conductores daban aviso a este diario. Además, los vehículos que intentaban bajar a la rotonda de Pardiñas desde Santiago se vieron obligados a continuar hasta el siguiente cruce para dar la vuelta, confirmaban más tarde otros automovilistas. Sin embargo, también destacaban que el atasco ya no se prolonga tanto tiempo, y va mejorando la fluidez de la circulación.

Otro de los motivos de queja en las últimas horas fue la existencia de badenes, además de las partes del firme que han sido desbastadas, lo que provoca un fuerte ruido al atravesarlas. Y todo ello sin olvidar la reducción de carriles en algún tramo que, según la Xunta, se prolongará por lo menos hasta la jornada de este jueves cuando el transfer (cambio de calzada para el tráfico) “xa se atope fóra da zona do pk 3+800 Bertamiráns leste, e se reduzan as retencións”, aportaban los técnicos.

La renovación del firme de la autovía AG-56 obligó, siempre según fuentes autonómicas, a estas restricciones, ya que “para o desenvolvemento dos traballos non foi posible outra configuración da obra, xa que a máquina de estendido do aglomerado ocupa todo o ancho da calzada e non se pode desmontar dun día para outro sen que supoña máis días de traballo e, polo tanto, maior afección ao tráfico”. Asimismo, dan fe de que la decisión que se adoptó para esas intervenciones “permite axilizar o máximo posible os traballos”.

Verano

Las obras, que se prolongarán por espacio de cuatro meses (hasta finales del verano, aproximadamente) consisten en el acondicionamiento del firme de puntos o zonas singulares donde exista un deterioro acentuado, mediante el fresado de cinco centímetros de capa de rodadura y la reposición de otros tantoscentímetros con mezcla intermedia. Igualmente, se van a sellar las fisuras transversales y se extenderá una nueva capa de rodaje en el tronco, ramales y enlaces.

Estas actuaciones se complementarán con la posterior reposición de la señalización horizontal y vertical a lo largo de la AG-56, autovía que suma casi doce kilómetros.

La intervención de mejora del firme supondrá una inversión de casi 5,9 millones de euros, asumido dentro del contrato de concesión de la autovía. Las obras serán ejecutadas por la UTE Firmes AG-56, que está formada por las empresas Francisco Gómez y Cía, S.L. y Extraco, así como Construccións y Proyectos, S.A.