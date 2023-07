La nacionalista María Lago Lestón fue investida ayer como nueva alcaldesa de Muros tras rubricar con los socialistas un acuerdo para gobernar en coalición. El bastón de mando le fue entregado por la ya exregidora Inés Monteagudo (PP). En el bipartito, el Bloque asumirá la segunda y la tercera tenencias de alcaldía, y dispondrá de dos dedicaciones exclusivas y una parcial, mientras que la líder del PSOE, Caridad González, será la primera teniente de alcaldesa, correspondiéndole a esta formación una dedicación exclusiva y una parcial.

En cuanto al reparto de concejalías, el Bloque gestionará las de Urbanismo, Obras e Servizos; Medio Ambiente; Desenvolvemento Rural; Ensino e Lingua; Participación Veciñal e Transparencia; Servizos Sociais; Muller e Igualdade; Persoal; y Promoción Económica e festexos.

El PSOE asume las carteras de Facenda, Cultura, Turismo, Deporte, Xuventude y Seguridade Cidadá.

Los votos del BNG y el PSOE, que suman 7 de los 13 ediles que forman la Corporación, han permitido la elección de Lago en el pleno de constitución del Ayuntamiento, en el que los ediles del PP votaron a su candidata, Inés Monteagudo. También el único edil de Muros Centrado, Manuel Lago, se votó a sí mismo.

María Lago (farmacéutica de profesión y edil desde 2019) releva así a Inés Monteagudo, quien había asumido el cargo en 2019, pese a que los populares ganaron un edil con respecto al resultado de hace cuatro años, logrando una representación de cinco, a sólo dos de la mayoría absoluta que sí suman nacionalistas y socialistas gracias al pacto de gobierno cerrado a última hora del jueves.

La nueva alcaldesa comenzó su intervención agradeciendo el trabajo realizado por sus antecesoras en el cargo (Caridad González, María Xosé Afonso e Inés Monteagudo), y pidiendo su colaboración “para seguir defendendo a representatividade e a participación das mulleres no mundo político e en todos os ámbitos”.

“Traballaremos dende hoxe para evitar que o noso pobo remate por ser unha vítima máis do despoboamento e o abandono das zonas rurais. Pretendemos un concello no que vivir todos os días do ano, e non unicamente un destino turístico, pensado principalmente para a nosa veciñanza e non exclusivamente para quen nos visita”, añadió.

“Hoxe, en definitiva, abrimos paso a unha nova etapa para o noso concello, cun porvir relucente como a luz do abrente da mañá que debuxa a silueta das nosas mariscadoras na enseada da Virxe do Camiño, e tedes en nós a disposición toda para levar este traballo adiante. Soltamos amarras!”, concluyó María Lago.