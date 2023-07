La comunidad de montes de Baroña, en Porto do Son, una entidad referente en la gestión forestal, celebró este fin de semana la primera edición de la Festa do Cabrito ao Espeto. La promoción del monte y de los recursos que van aparejados a su explotación era uno de los objetivos de esta celebración que tuvo lugar en el campo de fútbol do Seán. Los asistentes acudieron por la mañana a una andaina por la zona con visita guiada. Así, al mediodía pudieron disfrutar de una comida acompañada con música de la que el cabrito fue el protagonista. Ya por la tarde los más pequeños pudieron disfrutar de juegos populares e hinchables. La jornada festiva en Baroña terminó con una foliada popular.