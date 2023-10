Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, visitó este sábado dos centros educativos de Área, en A Estrada y Boqueixón, para divulgar obras de mejora o ampliación. Y, en concreto, en el estradense IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez afimó que el instituto contará el año que viene con un nuevo edificio de talleres para el alumnado del Ciclo de Madeira a través de una inversión de 3 millones de la Xunta.

El conselleiro recordó que esta acción estradense forma parte de la apuesta del Ejecutivo autonómico “pola Formación Profesional, unhas ensinanzas que acadaron este curso un novo récord histórico, con 64.570 matriculados, un 6% máis ca no 2022/23”, destacó.

Este incremento, según el conselleiro, “cuadriplicouse no caso da FP Dual que, con preto de 3.000 estudantes, rexistra un incremento do 26% no número de matriculados, o que dá conta do interese crecente por esta modalidade”.

De hecho, el Instituto Antón Losada Diéguez cuenta este año con un proyecto que da fe de tal demanda, al incluir un ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, que se imparte en la modalidad dual en colaboración con la empresa Ozona Tecnologías de la Información y suma una decena de matriculados.

En cuanto a las obras de ampliación en este centro de Secundaria para el Ciclo de Madeira, la nueva construcción consta de dos plantas y se sitúa en una de las antiguas pistas deportivas existentes, frente al edificio del gimnasio. La baja está dotada con un aula polivalente y una técnica, vestuarios, cuarto de limpieza y cuarto de instalaciones, así como almacén. El piso superior albergará la sala de profesores, un aseo, otro almacén y el área de talleres de carpintería y mueble, de 1.270 m2.

Hay que recordar que en 2020 ya se acometió una reforma de los talleres del IES Losada para estos ciclos, con una inversión de 220.000 euros.

Las reformas en eficiencia y confort para el CPI de Boqueixón acabarán a finales de año

No fue la única la visita a la comarca del conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, ya que también acudió al colegio CPI Antonio Orza Couto, de Boqueixón, para supervisar las actuaciones de mejora.

Así, y acompañado por el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, y el regidor Ovidio Rodeiro, recalaba en el centro boqueixanés para recorrerlo y comprobar el avance de las obras de rehabilitación. Allí explicó que el 70% de los trabajos ya están finalizados y que la previsión es finalizar la actuación a finales de año.

Esta obra completa una inversión de más de 1,2 millones de euros en mejoras en este centro desde el año 2009 y tiene como finalidad mejorar las instalaciones del colegio y el confort de la comunidad educativa.

La rehabilitación integral del colegio traerá consigo asimismo mejoras en el inmueble de Educación Infantil, pero también en el edificio de Primaria, en el comedor y en el patio. Unas mejoras enmarcadas en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, la hoja de ruta de la Xunta de Galicia para conseguir centros educativos más innovadores, sostenibles y confortables.

En el primero de los espacios mencionados ya están finalizadas las obras interiores de iluminación de alta eficiencia energética, falsos techos y pinturas; mientras que en el de Primaria están listas también estas pequeñas actuaciones y, a mayores, las carpinterías y cubierta. En estos dos edificios el sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) está ejecutado a aproximadamente el 40 por ciento.

En cuanto al citado comedor, ya finalizaron los trabajos en las carpinterías e iluminación, y solo restaría ejecutar la colocación de los canalones y el SATE. En el patio ya está emplazada la estructura de la pérgola, por lo que solo queda por acometer su cubrición y el formigonado. Y ya a mayores, se renovará parte del cierre delantero.