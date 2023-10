El buen tiempo y también una marcada tendencia hacia la desestacionalización mantienen en pleno vigor al Camino de Santiago a Fisterra y Muxía, por el que siguen peregrinando cientos de caminantes cada día. Así lo atestigua el registro de Fisterranas, la credencial que se entrega a los peregrinos que completan la ruta jacobea desde Compostela hasta el fin del mundo. Hasta el pasado 10 de octubre se entregaron 23.192, una cifra que supone un incremento de más del 10% respecto a la totalidad de 2022.

Y lo más llamativo es que en septiembre la llegada de caminantes fue incluso superior a la registrada en julio, y en los primeros diez días de octubre ya se entregaran 1.445 Fisterranas, una cifra que apunta a récord mensual si se mantiene la tendencia. La hospitalera del albergue público, Begoña Valdomar, atribuye esta situación a que “moitos peregrinos tratan de evitar as masificacións propias dos meses centrais do verán e tamén as elevadas temperaturas”.

A ello hay que sumar una mayor diversidad de los lugares de procedencia de los caminantes. Como nota curiosa, este mes “recibimos un peregrino de Zambia”, subraya. Aunque la mayoría de los peregrinos son de nacionalidad europea, en las estadísticas del albergue fisterrano aparecen todos los meses registrados caminantes de los cinco continentes.

Así, en los primeros diez días de octubre solicitaron la Fisterrana 1.248 peregrinos europeos, 147 del continente americano, 22 de Oceanía, 21 de Asia y 7 de África. Entre los europeos predominaron los portugueses (287), seguidos de los alemanes (143), Italia (113) y Francia (88). Curiosamente, sólo se entregaron 32 Fisterranas a caminantes gallegos, mientras que los procedentes del resto de España sumaron 326.

Entre los procedentes de países más lejanos destacan los 11 llegados de Australia y otros 11 de Nueva Zelanda, 7 de Sudáfrica, 6 de Corea del Sur, 5 de Taiwán, 1 de Filipinas, 65 de Estados Unidos, 40 de Canadá, 13 de Brasil y 4 de Israel.

Cabe señalar que los registros de Fisterranas y Muxianas (credencial que se entrega a quienes finalizan el camino en Muxía) tan solo contabilizan el número de pregrinos que solicitan estos distintivos, por lo que la cifra real de caminantes es superior, si bien no existe un registro oficial.

En la villa de la Barca, Ángel Castro, hospitalero del albergue Bela Muxía, confirma que recibieron un mayor número de peregrinos “aínda que non moitos máis” respecto al pasado año. Julio y agosto fueron los de mayor afluencia, “maioritariamente españois”, y desde septiembre ya cobraron mayor protagonismo los extranjeros, destacando los alemanes, franceses, italianos y portugueses.

Castro destaca asimismo el repunte de peregrinos procedentes de Asia y, especialmente, de Taiwán.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Camino de Santiago a Fisterra y Muxía - Solpor, Jesús Picallo, asegura que “a climatoloxía está a axudar a esta desestacionalización, xa que moitos dos peregrinos que chegan a Santiago anímanse a continuar ata aquí”. Resalta que también es fruto de la promoción de que vienen realizando en los últimos años desde la Administración y la propia asociación, que cuenta con una aplicación y una web propias.

Jesús Picallo, presidente de Solpor: “Todos os días temos peticións das nosas credenciais de xente de varios países”

Llevan repartidas más de 20.000 en lo que va de año, junto con los mapas de esta ruta jacobea

La Asociación de Empresarios del Camino de Santiago a Fisterra y Muxía - Solpor confirma también el incremento de peregrinos en la ruta al fin del mundo. Así, su presidente, Jesús Picallo, afirma que “todos os días contactan con nós camiñantes de diferentes países para que lles enviemos información e a credencial da ruta”.

En lo que va de año, añade, “entregamos máis de 20.000”, ya que también se distribuyen en la Oficina de Atención del Peregrino de Santiago de Compostela. En noviembre, Solpor participará también en el encuentro Fairway de Santiago, donde contarán con un stand propio para seguir promocionando esta ruta.

Picallo Santos, que es además vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia, destaca que, el incremento de peregrinos coincide también con un auge del número de turistas. “Aínda agora en outubro están a chegar entre oito e dez autobuses cada día ao faro de Fisterra”, afirma.