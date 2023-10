La Xunta recurrirá para paralizar la humanización de O Milladoiro, en Ames, ante los daños que, a su juicio, provocará al medio ambiente triplicar el recorrido de 23.000 vehículos por la variante elegida: el corredor de As Galanas y la autovía AG-56. Además, augura un cuello de botella en la avenida Rosalía de Castro al reducirse a dos los carriles, con demoras además en el transporte público.

Así lo trasladaba el presidente de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, en su intervención en la Comisión 2ª del Parlamento de Galicia a preguntas de la diputada del PP Carmen Pomar. Entre los argumentos que esgrimió para recurrir la actuación del proyecto elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Menéndez hizo hincapié en los daños contra el interés general, y señaló como causa de todos los problemas enumerados la supuesta falta de estudios de movilidad que, de haberse hecho, señalarían la inviabilidad de esas obras.

Estos argumentos fueron señalados en su día desde este periódico, cuando se publicó que el trazado actual de la N-550 entre As Galanas y A Rocha supone apenas 2,4 km, mientras que circunvalar la mayor urbe maiana por la VG-1.7 y la AG-56 superaría los 6 kilómetros, siempre sobre el mapa. Sin embargo, el entonces delegado del Gobierno, y hoy ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, argumentaba que transitar por la variante elegida iba a suponer “a certas horas un aforro de tempo”, mientras que en otros momentos del día apenas sumará “dous minutos” al lapso empleado por cualquier automovilista.

Pomar también citaba al exalcalde Miñones en su pregunta, recordando que en 2016 el socialista trasladó que “danos o mesmo o sistema para a variante: unha estrada exterior, un túnel… O que queremos é que se faga un estudo en profundidade e se execute a solución resultante”. Y este argumento es la base de los populares para explicar que “neste sentido, o proxecto carece do sustento nin tan sequera dun mínimo estudo de mobilidade para unha zona de tanta intensidade de tráfico”.

Otra cuestión, que también puso sobre la mesa este diario en su día, es la falta de ejecución de una rotonda en condiciones por parte del Gobierno central en As Galanas, donde confirmaron que la actual era “provisional” y que se iba a construir otra.

Para concluir, y además del gasto extra en tiempo y combustible , desde el PP manifestaron que la actuación “terá un forte impacto noutras estradas da contorna, titularidade doutras administracións”.

REACCIÓN MUNICIPAL. La reacción del regidor de Ames, Blas García (PSOE), al recurso contra la humanización de Milladoiro no se ha hecho esperar: “Este goberno cre no respecto e na colaboración institucional como base da política; non son de recibo nin os feitos nin as formas”. Hay que recordar que apoyan el proyecto el BNG y Espazo Común y una plataforma vecinal, pero no el PP, que lo considera un retroceso a los dos carriles de los años 80.

Así, y con el argumento de que el Ejecutivo autonómico “está a boicotear un investimento de 5,1 millóns de euros, o máis importante da historia de Ames”, el mandatario tilda de “anacrónico” oponerse a las políticas que provienen de una administración “doutro signo político” y recuerda que hace semanas pidió entrevistarse con Alfonso Rueda. Su visión es contundente: “Non hai base nin argumentos de ningún tipo para o recurso; están a tempo de rectificar nunha decisión que o único que fará é retrasar o inevitable. Imos perder o tempo en algo que non vai a ningún sitio”.

También carga contra la falta de alternativas, y dice que “actualmente os veciños de Milladoiro soportan unha cifra cercana a 30.000 vehículos pola travesía; en vez de negar que existe un problema, deberían axudar a atopar unha solución”.