Lo que se anticipaba como una puesta de largo parcial de las actuaciones de humanización ya acabadas en Ames, con muestra incluida en la Praza da Maía, terminó con un compromiso por parte del regidor para optar de nuevo a fondos europeos Edusi y continuar con la semipeatonalización de Bertamiráns. Además, se presentaba la nueva bolsa de aparcamiento en la rúa Xunqueira (antes del puente de A Condomiña) y prevén una segunda para sesenta coches en el entorno del centro de salud de la capital maiana.

La noticia llegaba tras el anuncio de la concesión de una prórroga de los trabajos –actualmente se centran en la rúa Ameneiral y Entrerríos– a la contratista tras los últimos temporales, si bien está previsto que a principios de diciembre se rematen, pendientes de algunos detalles.

Precisamente, a través de esta actuación se mejoró la comunicación con los equipamientos públicos y las zonas verdes, contribuyendo a la dinamización “da economía e do comercio local”, según indican al respecto desde el ejecutivo local.

Concretamente, se actuó en 6 calles y 2 plazas en tres fases de ejecución, convirtiendo el centro urbano de la capital en el “eixo vertebrador da vila, sen prohibir o tráfico rodado, e dándolle prioridade ás persoas para favorecer que os percorridos cotiáns se realicen a pé”, añadían.

Y de ello da fe una muestra con ocho paneles que se dispondrán durante varias semanas en la Praza da Maía para que los vecinos puedan consultar los entresijos del proyecto, financiado por el Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). Para inaugurarla acudieron el regidor, Blas García; la concejala encargada del proyecto, Susana Señorís; la técnica de la Edusi Impulsa Ames, Clara García, así como el redactor y director de la iniciativa por parte de la empresa Estudio Técnico Gallego, Pablo Blanco, además de munícipes y varios técnicos.

Para el regidor, “a execución desta obra vai cambiar a forma de vivir e de percorrer o centro urbano de Bertamiráns, porque se fixo unha reorganización do tráfico para darlle prioridade aos espazos peonís. Todos lembramos, antes da construción da AG-56, que esta estrada que cruza Bertamiráns soportaba unha gran cantidade de tráfico e se formaban grandes retencións de vehículos. Agora o que fixemos a través desta actuación foi humanizar este entorno das prazas da Maía e do Concello para minorar a velocidade de circulación dos vehículos e darlle preferencia aos peóns. O principal obxectivo é converter as prazas e rúas en lugares para o desfrute da veciñanza e para facer vida na rúa. Gáñase espazo para as persoas e ademais nunha única plataforma continua e á mesma altura para facilitar a mobilidade, o encontro da veciñanza e maila interacción social”.

A su vez, la concejala de la unidad ejecutora de la Edusi encargada de este proyecto, Susana Señorís, indicó que “o Concello de Ames está apostando por un modelo urbano máis sostible e orientado ás persoas. Isto queda moi ben reflectido nestes oito paneis que compoñen a exposición e que permanecerán instalados aquí nas próximas semanas. Estamos a falar da revitalización do centro urbano de Bertamiráns baseándonos nun maior protagonismo das persoas e dos peóns sobre o tráfico rodado, pero sen renunciar a algo imprescindible como é a seguridade viaria. Penso que o resultado desta acción é máis que satisfactorio, porque hoxe o centro de Bertamiráns é un lugar máis atractivo e apetecible para camiñar, para convivir, para mercar e para relacionarnos”.

El proyecto fue elaborado por Estudio Técnico Gallego y ejecutado por la UTE Construcciones Cernadas S.L. y Vázquez Reino S.L. El importe de adjudicación de las obras superó los 1.347.000 euros, y los objetivos generales pasan por “favorecer que os percorridos cotiáns se realicen a pé; mellorar a comunicación cos equipamentos públicos e as zonas verdes; e contribuír á dinamización da economía e do comercio”. Fueron objeto de la actuación la avenida da Maía, la travesía da Peregrina, las rúas O Rueiro, Alcalde Lorenzo, Entrerríos y Ameneiral, y las plazas de A Maía y del Concello.

ACERAS Y NORMATIVA. Entre los principales problemas que se quisieron solucionar con estas obras, los técnicos citan “un deseño non proporcional ás necesidades dos peóns, con beirarrúas moi estreitas; deficiencias no cumprimento dos estándares de accesibilidade –plataformas a diferentes alturas ou dificultade para acceder á beirarrúa– e unha contorna pouco amable cos peóns”.

A todo ello se referían el redactor y director del proyecto de la empresa Estudio Técnico Gallego, Pablo Blanco, y el regidor, que aseguraban que había calles, en la zona de la travesía da Peregrina y Rueiro, que “non cumprían coa normativa” por su excesiva estrechez, aportaban ambas fuentes.

Al hilo, Blanco hizo hincapié en que “as tipoloxías construtivas variaron un pouco entre unhas zonas e outras. No entorno da praza e avenida da Maía e na rúa Alcalde Lorenzo executouse unha única plataforma ao mesmo nivel na que se optou por unha tipoloxía de pavimentos pétreos, adoquín e formigón cun tratamento específico, para que, na medida do posible, se parecese a un acabado en pedra”. Sin embargo, en la rúa Rueiro (situada en la parte alta de la localidad) se optó “por unha tipoloxía tradicional con beirarrúas máis amplas, con baldosas e con pavimento de aglomerado”.