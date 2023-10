A la humanización de la calle Agrelo de Bertamiráns, de la que daba cuenta este diario el fin de semana, se unirá el entorno de dos de las más céntricas travesías de Ames en O Milladoiro: las rúas Estivada de Castelao y la rúa das Camelias, iniciativas que está divulgando el regidor y sus concejales durante estos días.

Así, la primera cita fue con los residentes de la calle Agrelo, transmitiéndoles el mandatario local Blas García que “o Concello de Ames vai devolverlle a vida a unha rúa céntrica do núcleo de Bertamiráns que, na actualidade, non está a aproveitar todo o seu potencial”, un proceso que asegura da continuidad al que se ha puesto en marcha en la almendra de la capital municipal y que aspira implementarse en la mayor urbe para crear núcleos urbanos “máis amables, habitables e no que as persoas recuperen o seu espazo na rúa”.

Esta actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de casi 330.000 euros que asumirá con fondos propios el Ayuntamiento de Ames para dotar así con aceras de 2,5 metros y 5,5 metros al tramo que enlaza con la rúa Entrerríos, y aceras de 3 y 2,5 metros al que conecta con Alcalde Lorenzo .

Ahora, en un acto que tendrá como marco el número 6 de la rúa da Madalena este martes a las 11.30 horas, se anunciará la humanización del entorno de las calles Estivada de Castelao y el de As Camelias, integrando la praza da Madalena, parque de Estivada de Castelao y también los espacios públicos que lindan con las mismas en el centro urbano. El proyecto se enmarca dentro del plan Ames Progresas 2021-23, y tendrá varias fases para su realización.

Hay que recordar que la opinión del alcalde socialista de la capital de A Maía pasa porque un municipio como el de Ames, que no para de crecer, debe de contar con un gobierno que responda a este proceso de crecimiento, con una “vontade de mellora continua”, dando cuenta de que en breve iba a anunciar más humanizaciones “coa intención de non frear a expansión do municipio”.

Esta visión es compartida, con algún matiz, por el BNG y Espazo Común, pero sin embargo cuenta con reticencias por parte del PP en Milladoiro, donde la vecina y portavoz de esta formación, Oliva Agra, recuerda los atascos de los años ochenta y la ampliación de carriles, que ahora se quiere echar por tierra volviendo a los dos que existían en esa época. El problema es que este núcleo está atravesado por una carretera nacional por la que circulan más de 24.000 vehículos al día. Y como alternativa, se ha señalado al corredor de As Galanas y la autovía AG-56 de Brión, que ttriplica el recorrido.

Este último fue el motivo esgrimido por la Xunta para recurrir el proyecto por el daño medioambiental.