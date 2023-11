La concejalía de Benestar Social, Igualdade e Voluntariado de Ames, a través de la Oficina de Voluntariado (OVA) y con los Servizos Sociais, pone en marcha un año más la campaña solidaria Zocos e Trasnos, unha iniciativa a través de la que se pretende que ningún chaval se quede sin regalo en Navidad. Se organiza en base a las cartas que los niños (los zocos) escriben solicitando un regalo concreto. A su vez, los vecinos que se apunten como trasnos actuarán a modo de pajes de los Reyes Magos llevando el detalle a los Puntos Trasnos, que en esta edición se situarán en las casas de cultura de Bertamiráns y Milladoiro.

Los zocos serán pequeños de 0 a 12 años “que forman parte de familias que non están atravesando un bo momento economicamente”, apuntan desde el Concello. Y la OVA se encargará de recoger las misivas para Sus Majestades de Oriente de los jóvenes derivados por el departamento de Benestar Social municipal, preservando siempre el anonimato.

La concejala de Benestar Social, Igualdade e Voluntariado, Uxía García, explica que “a campaña Zocos e Trasnos é unha iniciativa solidaria, a través da que se pretende que ningún neno nin nena de Ames quede sen agasallo no Nadal. É un xeito de axudar a aquelas familias amesás que máis o necesitan ou que están pasando por un mal momento económico. Trátase dunha iniciativa que funciona moi ben todos os anos, polo que animamos a todos os veciños e veciñas a que, na medida que poidan, sós, en grupo ou en familia, colaboren nesta campaña solidaria”.

ESCOGER. Cada trasno tendrá que escoger algo de lo solicitado en la carta, que no podrá superar los 30 euros, envolverlo, ponerle el código que identifica a su zoco y hacerlo llegar a esos Puntos Trasno. Los regalos, además, deben cumplir dos premisas básicas: no tener carácter sexista ni bélico. Finalmente, los presentes serán entregados a las familias. “Non se trata de ofrecer o que nos sobra ou o que xa non utilizamos, senón de agasallar ao neno ou á nena con aquelo que eles elixen, o que supón un maior grao de equidade e igualdade”, explican.

Para convertirse en trasno la única condición es comprometerse con el proyecto. Para registrarse se puede llamar al teléfono 662 377 044 (Oficina de Voluntariado de Ames) o al 683 327 378 (departamento de Educación Familiar), enviar un correo electrónico (a voluntariado@concellodeames.gal) o de manera presencial en la Oficina de Voluntariado de Ames, situada en la casa de la cultura de Bertamiráns.