La alta mortandad de almejas y berberechos registrada en las últimas semanas en los arenales de Rianxo está pasando una elevada factura a las 145 mariscadoras de a pie y al sector de a flote (189 embarcaciones). “Estamos saíndo a faenar só cinco días ao mes, con baixos topes de capturas: medio quilo de ameixa fina e dous de xapónica, e aínda así non collemos o tope”, explica Arantxa Abuín, presidenta del primero de los colectivos, mientras contempla con desesperación la gran cantidad de ejemplares muertos que se mezclan con las algas en la orilla de la playa de A Torre.

Ante este panorama, explican que, con niveles de salinidad tan bajos (que, en el caso de los bancos de Os Lombos do Ulla, fue nula durante varios días) “non podemos traballar, porque entón mataríamos o pouco marisco que queda vivo”.

En este sentido, Arantxa Abuín dijo que “agora mesmo non é viable faenar nestas condicións obtendo unha retribución digna, pero temos que seguir traballando para retirar o marisco morto”. Y, aunque considera que “temos dereito a reclamar un paro biolóxico”, señala que “tárdase moito en determinar se temos dereito á axuda ou non. Pedimos máis axilidade. Nós non somos quen de decretar o peche da campaña. É a Xunta a que ten que facelo. Pero pasan os meses e non podemos estar sen ningún ingreso e sen axudas. Cando imos cobrar as axudas? Cando teñamos que volver a faenar? Daquela non as precisaremos”.

Por su parte, el patrón mayor, Miguel Ángel Iglesias, dijo que “a Xuna mandounos facer un informe (que se lle enviou hai semana e media) e estamos á espera de que veña o biólogo para facer o seu informe de cara ó peche dos bancos. Un peche que xa se tiña que ter decretado hai tempo dado que é algo excepcional”.

Pero en Rianxo hay dos problemas añadidos. “Augas de Galicia debe limpar os cauces fluviais. Aquí son tres ríos os que arrastran materiais. E levamos tempo pedindo un plan de evacuación de fangos para a presa de Portodemouros, que aumentan dun día para outro, provocando a caída da produción marisqueira”.

Las mariscadoras recibieron este lunes la visita del candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, quien reclamó al Gobierno gallego “axudas extraordinarias para as mariscadoras e mariscadores da ría de Arousa afectadas pola mortandade de bivalvos” y “que exerza as súas competencias na rexeneración das rías”.

Besteiro exigió “medidas excepcionais diante de situacións excepcionais” y “unha rexeneración constante das rías con plans anuais baseados en estudos técnicos multifuncionais que garantan o saneamento continuo destas zonas produtivas”.