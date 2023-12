El incendio de una vivienda en la localidad de Tibiáns este jueves volvió a poner a prueba la capacidad del Concello de Tordoia para solucionar temporalmente el alojamiento de sus inquilinos, en este caso dos mujeres y sus hijos de corta edad, gracias al acondicionamiento de la vieja escuela de Vila de Abade. Además, no ha sido el único caso, ya que según el regidor, Antonio Pereiro, hace unos dos años ese centro educativo restaurado ya sirvió para ofrecer techo a otro vecino al que se le quemó la casa.

Por su parte, la familia a la que se le quemó la primera planta y el tejado este jueves ha rechazado hacer declaraciones, pero no ha sufrido daños, más allá de los materiales en el interior de una vivienda que, además, arreglaron personalmente cuando se trasladaron a este municipio. “É xente discreta, pero non da problema ningún”, apuntaba un lugareño, que destaca que se vieron sorprendidos por el siniestro sobre las 11.00 horas, “cando comezamos a escoitar como disparos, e resulta que era a uralita estalando”, apunta la misma fuente. En este momento, sus ocupantes no estaban en el inmueble, ya que los chavales asistían a clase en la guardería y en el colegio, y ambas mujeres tampoco estaban presentes.

Según el alcalde, se completó la mudanza en unas cinco horas, toda vez que hubo que añadir algún mueble a mayores, “porque da vivienda apenas se salvaron cousas da cociña e en xeral da planta baixa, que foi a que se salvou”, aportaba Pereiro. Sin embargo, el bajo ha quedado seminundado, según los bomberos, por el agua que emplearon.