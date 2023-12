Un vídeo del nuevo auditorio de Ribeira difundido en las redes sociales por el senador y exalcalde, Manuel Ruiz (PP), desencadena una polémica con su sucesor, Luis Pérez (BNG), y el grupo de gobierno local.

El regidor asegura que el ejecutivo que preside está “abraiado” por el video en el que se ve como “Ruiz Rivas se cola nunha obra sen rematar, sen autorización nin permiso algún por parte do goberno local nin dos técnicos municipais”. Se pregunta además “de qué fachandea e como saca peito dunha obra que acabou disparando o seu prezo, xa que partiu dun orzamento inicial de 2,5 millóns de euros e xa vai polos 6”.

Considera Luis Pérez que es una acción de un exalcalde “á desesperada, que está a facer vídeos para gañar ‘gústames’ e a aceptación do señor Núñez Feijóo, demostrando que non aceptou os resultados das municipais, nas que a cidadanía de Ribeira lle dixo que non podía seguir gobernando porque as súas accións non eran queridas pola veciñanza”.

Por eso pide al exregidor y también a la portavoz del PP explicaciones de “por qué se cola sen permiso nunha obra que non está acabada?”. Solicita además a los populares que “acepten que en Ribeira hai un novo goberno, plural, que escoita aos veciños e veciñas, e teñen que recapacitar sobre o seu traballo de oposición, porque así non lle vai ir ben á nosa veciñanza”.

Por su parte, Manuel Ruiz, asegura al respecto que accedió al nuevo auditorio porque vio que “la puerta estaba abierta y nadie me dijo que no podía estar allí”. Rechaza además los datos del sobrecoste de la obra que apunta el actual alcalde, señalando que “los 2,5 millones a los que se refiere era el valor que se fijó en un concurso de ideas, pero que nunca se plasmó en un proyecto”.

Un proyecto que, añade, llegó después, “valorando la obra en 4 millones de euros, el cual fue aprobado con los votos favorables del BNG, y cuya licitación finalmente quedó desierta”. El incremento posterior del coste, según Ruiz Rivas, viene motivado por una revalorización del proyecto en base a un Real Decreto de actualización de precios de los materiales “que fue apoyada por el PSOE, que aceptó seguir adelante con el mismo si no se alteraba la aportación municipal”. El exacalde asegura que aún así “no llega a los 6 millones” que señala su sucesor, al tiempo que destaca que “el 80% del coste se sufraga con fondos europeos, de la Xunta de Galicia y de la Diputación, que asume el equipamiento del material escénico”.

Ruiz resalta que es una infraestructura muy “necesaria” para Ribeira y que su intención es mantenerse al margen de los asuntos municipales, pero no quiere que “se tergiverse o se miente sobre la herencia”.