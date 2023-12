El gobierno de Val do Dubra insta a las empresas adjudicatarias de las obras de riego con gravilla a que acometan una nueva intervención “para a mellora destas no prazo de garantía” tras recibir “multitude de achegas e queixas respecto do estado final no que quedaron as obras executadas en distintos puntos do Concello”. En concreto, se trata de los tramos Rial-Bembibre por A Agra; Bembibre- Arabexo y Rieiro al Lugar por O Pazo.

Desde el ejecutivo local han querido manifestar que "compartimos o malestar xeral do resultado das mesmas", y divulgan que "comunicouse á dirección de obra o desacordo co estado final de execución de ditas actuacións", además de solicitar que se requiriese a la empresa adjudicataria que mejore la intervención "cando as condicións metereolóxicas o permitan". La intención del ejecutivo municipal es que la nueva intervención "poidan quedar en óptimas condicións, xa que estaríamos en prazo de garantía", precisando que existe un compromiso verbal de la contratista para hacerlo. Las obras ejecutadas fueron todas aprobadas e incluidas en el Plan de Obras de la Diputación de A Coruña de 2019, aunque no fueron adjudicadas hasta el pasado año 2022, y se intentó justificarlas antes de diciembre.