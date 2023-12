O día de Nadal trae á memoria dos veciños de Muxía cada ano o incendio que o 25 de decembro de 2013 devorou o santuario da Virxe da Barca. Coincidindo co décimo aniversario, o fotógrafo muxián Xesús Búa abre as portas do seu estudo para que, tanto a veciñanza como os visitantes, poidan rememorar e coñecer en detalle as secuelas “dun lume que feriu, e segue ferindo, a alma de todos os veciños e veciñas”.

A escolma de imaxes captadas coa súa cámara nun dos días máis tristes da memoria colectiva de Muxía, pode visitarse de 10.00 a 13.30 horas accedendo pola entrada da rúa da Marina, e permanecerá aberta ao público ata o verán. “Coido que agora que se cumpren dez anos do incendio é un bo momento para lembrar que os muxiáns seguimos coa alma ferida”, afirma Búa, porque o santuario continúa co retablo máis contemporáneo de Galicia, recreado en 200 metros cadrados de vinilo a partir dunha fotografía súa, “pero iso non é o que queremos, pois o que desexamos é que o templo volva a contar cun retablo do nivel que merece un santuario como o da Barca, un dos máis senlleiros de Galicia e coñecido en todo o mundo”. A Barca de Muxía, Guadalupe de Rianxo e Milagres de Caión uniron fe e verbena O voraz incendio espertou o día de Nadal á veciñanza de Muxía que, entre o estupor e as vágoas, nada puido facer para evitar que as lapas calcinasen a estrutura de madeira do teito, que tivo que se renovado por completo, e tamén o magnífico retablo que en 1717 construira o escultor compostelán Miguel de Romay. Para suplir, provisionalmente, tan grande perda, o avogado muxián Manuel Martín impulsou a iniciativa para reproducilo en vinilo.