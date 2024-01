El XXIX Belén Artesanal en Movemento de Valga sigue presumiendo de cifras: no solo alcanzó los 5.000 visitantes en una sola jornada (concretamente, la del 6 de diciembre), sino que tras cerrar sus puertas, estiman que pasaron por la sede de Campaña donde se muestra este nacimiento unas 50.000 personas a lo largo de las seis semanas y media que se prolongó su funcionamiento. Y al hilo, destacar que en la anterior edición apenas rondó los 35.000 vecinos y visitantes, un 42% menos.

“Foi o ano dos récords”, inciden desde la organización, al asegurar que desde los primeros días de apertura, se percibió una cantidad de público mayor que provocó, especialmente en los fines de semana y jornadas festivos, largas colas y grandes esperas que no hicieron decaer la expectación, ni mucho menos. Entre 45.000 y 50.000 visitantes pasaron por el nacimiento en el mes y medio durante el que estuvo abierto al público. El puente de la Constitución fue, quizá, el epicentro de este aluvión de gente, pero es que la tendencia, lejos de decaer, se mantuvo en el siguiente fin de semana con otra avalancha de visitantes y excursionistas llegados desde prácticamente toda Galicia y diferentes puntos de España, como Andalucía, León y Oviedo, lo que obligó a ampliar el horario del Belén para que nadie se quedase con las ganas.

“Pensamos que tocáramos teito, pero non. Hai máis xente ca nunca e máis colas ca nunca”, destacaba a comienzos de enero Mari Carmen Castiñeiras, presidenta de la asociación Amigos do Belén, explicando que incluso en jornadas como la de Navidad o Año nuevo, en las que tradicionalmente se producían pocas visitas, este año tuvieron un incremento muy notable de gente. Lo mismo pasó en esta última semana de apertura. “Sempre era bastante baixa en cando a visitas e, nesta edición, houbo moita xente”.

El balance, lógicamente, fue clasificado como “boísimo” en todos los sentidos, tal como confirma Castiñeiras. “Tanto por afluencia de xente, porque nunca pensamos en chegar a estas cifras de visitantes, coma mediaticamente, cunha repercusión espectacular. Será complicado de superar, pero seguiremos traballando para conseguilo” de cara a la próxima edición, la de su 30 aniversario.

OPORTUNIDAD. Además, aquellas personas que no hayan tenido ocasión de contemplar cómo funciona el Belén de Valga durante el período de Nadal, aún tendrán una última oportunidad, ya que estará abierto los viernes y los sábados de 19.00 horas a 20.30 hasta el 23 de marzo, jornadas designadas por Amigos del Belén para el pago de las participaciones agraciadas en el reciente Sorteo del Niño. De igual forma, los grupos también pueden organizar visitas hasta comienzos del mes de octubre solicitando cita previa en el número de teléfono 630 95 25 25. Para este sábado ya hay una fijada, a cargo de un grupo de senderistas que también acudirán a ver las cascadas de Parafita y Raxoi.

Desde la asociación Amigos do Belén organizan, al hilo del montaje anual del nacimiento, y en colaboración con el Ayuntamiento, actividades como una tómbola benéfica que en esta edición se puso en marcha a beneficio de la fundación de Ángel Carracedo para investigaciones en el ámbito de la genética (fueron 6.220 euros). Y, por otra, los Premios Valgueses do Ano, que reconocieron en diciembre a Amigos do Belén, Centro de Día, Manu Conde, Michenlo y a Nerea Novo.