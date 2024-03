Dous feridos nuncha colisión entre dous coches en Lousame

Unha colisión entre dous coches saldouse con dúas persoas feridas en Lousame. Os Bombeiros de Boiro axudaron a unha delas a saír do seu vehículo, mentres que o GES de Noia ocupouse de despexar o asfalto.

O accidente tivo lugar dez minutos despois das 17.00 horas no quilómetro 2 da estrada DP-1105 ao seu paso por Tállara. O 112 Galicia tivo constancia do mesmo mediante o aviso do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Os dous feridos, logo de recibir os primeiros auxilios no punto do accidente foron evacuados en ambulancia ao centro hospitalario de referencia.

Desde o 112 Galicia mobilizaron aos Bombeiros de Boiro, do GES de Noia e da Garda Civil de Tráfico.