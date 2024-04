La Xunta recurrirá ante el Supremo la paralización de dos parques eólicos en Área de Compostela

La Xunta de Galicia presentará recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de suspender de forma cautelar otros siete proyectos de parques eólicos autorizados por la Administración gallega, dos de ellos ubicados en Área de Compostela: Monte da Croa, en Vimianzo, y Cunca, en Vila de Cruces.

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda en funciones, Ángeles Vázquez, ha afirmado este sábado en A Pastoriza (Lugo) que la Xunta no se puede "quedar de brazos cruzados" ante la decisión del alto tribunal gallego. "Lo que haremos será recurrir. No nos podemos quedar de brazos cruzados", ha indicado la titular de Medio Ambiente, quien ha añadido que "es un problema de Galicia y de España" puesto que si la comunidad autónoma "no cumple en energías renovables", el Estado, tampoco y se acabará en "una situación de emergencia de energía".

Vázquez ha señalado que la decisión de Galicia es "cumplir estrictamente la ley de evaluación ambiental" y ha dicho que esperarán a que el Supremo "dicte" y que, "a partir de ahí", los parques eólicos se puedan "ir implantando" y también dejen "beneficios en el territorio". Respecto a la eólica marina, ha precisado que el Gobierno central ha sacado un plan sectorial que "no consultó" ni con las comunidades autónomas ni con el sector. "Tiene que haber equilibrio con el sector (de la pesca), pero también necesitamos energía. No podemos vivir sin energía", ha indicado la conselleira.

Este viernes, el TSXG decidió suspender de forma cautelar, principalmente por considerar que hubo una fragmentación "artificiosa" de algunas iniciativas y por riesgo contra el medio ambiente, los proyectos de parques eólicos de Rodicio II, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca y Serra do Farelo.

El alto tribunal gallego ha emitido hasta ahora 42 autos de suspensión cautelar de autorizaciones administrativas y de construcción de 30 parques eólicos, de los cuales 27 han sido estimatorios, incluido estos últimos siete; y los otros tres desestimatorios, entre ellos el de Uxo, divulgado este viernes, tras un recurso de la entidad Ecologistas en Acción.