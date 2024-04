A primeira RuralTalks xuntou sesenta mulleres en Vimianzo

Vimianzo acolleu a primeira das RuralTalks da GIRA Mujeres, o programa de formación e capacitación para o emprendemento feminino impulsado por Coca-Cola en España, na que participaron máis de 60 mulleres. O obxectivo é impulsar e fomentar o emprendemento feminino e enriquecer a conexión entre emprendedoras e os territorios nos que se desenvolven os proxectos.

Todas as participantes puideron compartir as súas experiencias con expertas no sector. Entre elas, estaban a subdirectora xeral de Emprego, Belén Liste; a deputada de Emprego da Deputación da Coruña, Rosa Ana García; e a fundadora de Nós Igualdade, Patricia Vaquero. A xornada completouse con tres referentes de emprendemento local: Yolanda Blanco, veciña da localidade e fundadora de Suidade DG; María José Tallón, de Trasdeza Natur e Ana Corredoira, de A Cernada. Analizaron a creación de novos modelos de negocio adaptados ás necesidades do mercado desde o mundo rural, a inspiración nestes lugares e tamén os recursos dispoñibles.