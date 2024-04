Identifican al presunto autor del atropello a una mujer de Milladoiro, pero sin llegar a detenerlo

La Policía de Ames ha identificado gracias a las cámaras al posible autor del atropello a una joven de Milladoiro, a la que no socorrió el pasado 1 de marzo. Se trata de un treintañero residente, no censado, en la misma urbe, y no fue detenido, pero sí puesto a disposición del juez.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21.00 horas en el paso de peatones situado en la confluencia de las calles Agro do Medio y Pardiñeiros. El coche arrolló a una mujer que resultó herida y que fue trasladada de inmediato al Hospital Clínico de Santiago. Y, a partir del testimonio aportado por varios testigos presenciales, la Policía Local inició la búsqueda de un vehículo Seat Córdoba blanco con un alerón, una abolladura en la parte delantera y el parabrisas roto, que tras el atropello se dio a la fuga en dirección Padrón.