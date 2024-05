Aseguran que el PSOE de Santiago tampoco quiere humanizar Milladoiro sin ampliar antes el corredor de As Galanas a Pardiñas

El PP de Ames afirma que el PSOE de Santiago tampoco quiere humanizar Milladoiro... por lo menos, a día de hoy. Así, se hace eco de las declaraciones del edil socialista compostelano Gonzalo Muíños explicando que teme que los vehículos que usan diariamente la N-550 se desvíen por un corredor VG-1.7 de As Galanas-Pardiñas que, textualmente, “non está en condicións de asumir ese volume de tráfico”.

Según la oposición maiana, “os socialistas de Santiago van máis alá e tamén lle propoñen ó goberno compostelán e á Consellería de Infraestruturas que negocien co Ministerio de Transportes posibles bonificacións para o tramo Santiago-Padrón da AP-9 durante o tempo en que se executen as obras”. Y es que, según sus cálculos, desviar el tráfico por ese corredor y la autovía AG-56 tendrá un coste estimado “de 1,6 millóns de euros ao ano, que subiría ata os 2,2 millóns durante as obras”.

Defensa férrea

Asimismo, los populares opinan que "xa só lle falta dicir ós socialistas de Santiago que a humanización do Milladoiro vai ser un despropósito. Pero como non hai peor cego que o que non quere ver, o alcalde de Ames segue a defender unha obra que en nada vai a axudar ó Milladoiro nin moito menos a outras aldeas próximas que agora se verán invadidas polo tráfico, tal e como apuntan os socialistas santiagueses". Paradójicamente, y a consultas de este diario en su día, la actual concejalía de Mobilidade compostelana no quiso aportar nada al respecto de la revolución viaria que repercutirá en el día a día de sus vecinos del rural, además de en las comunicaciones por autovía con la Ría de Muros e Noia.

Y también aportan que los socialistas santiagueses abogan porque se negocien bonificaciones por emplear la autopista AP-9 desde Padrón hasta la capital gallega durante las eventuales obras. El PP de Ames acaba lamentando la reducción de carriles para “31.000 coches”, y que el presupuesto anunciado bajó de los 7,8 millones que anunció Miñones a 4,4.