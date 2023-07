Dani Mezquita, guitarrista de Hombres G, fan del disco London Calling de los Clash, y lector estos días del libro La sociedad de la nieve (de Pablo Vierci), atiende a EL CORREO GALLEGO, antes de volar desde Sevilla, tras bolo el jueves en Córdoba, para llegar así a Compostela, capital de una tierra que conoce bien tras visitarla “en muchas vacaciones”. Aparte de Dani, Hombres G son Javier Molina, Rafael Gutiérrez y David Summers, juntos en una gira llamada 40 años y seguimos empezando.

¿En qué momento Hombres G sienten que ya son un grupo clásico en nuestra escena pop rock tras hits eternos como ‘Sufre mamón’ o ‘Marta tiene un marcapasos’?

¿Dicho en referencia a que ya nos toman en serio...?

Más que nada a que la banda ya está por encima del bien y del mal para hacer casi todo lo sea.

Eso no pasa. Siempre tienes que estar constantemente trabajando, no te puedes dormir en tu zona de confort. Nosotros tenemos que estar cada día tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pero sí es cierto que en los últimos cinco años ha habido un cambio de opinión en algunos aspectos respecto a nosotros, no sé si ha sido el éxito, tantos años de estar juntos, el trabajo o, por supuesto, las canciones y los discos. En estos últimos cinco años nos han dado la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (2019) y la Medalla de Plata de Madrid (2022), reconocimientos institucionales que están bien, pero lo que más nos llena es el reconocimiento de la gente nueva, de gente joven que hemos visto sumarse en los últimos años, especialmente este año, donde va gente muy joven a nuestros conciertos. Eso es una garantía de que lo que estamos haciendo... está bien.

Quizá fuera clave el álbum de 2019, ‘Resurrección’, lanzado tras 10 años de silencio discográfico.

Nuestra carrera ha estado dividida en dos partes. La explosión de 1985 a 1992, y el periodo de regreso desde 2002. Tener éxito es relativamente más sencillo que seguir adelante muchos años. Volvimos en 2002, ya han pasado 21 años, y la gente nos ha estado constantemente preguntando que cuándo habíamos regresado, y en esos 21 años hemos hecho un montón de cosas pero de forma intermitente, giras por países de América, discos acústicos, otros en directo, discos nuevos, pero los últimos diez años han sido los que forman la parte más relevante de la carrera del grupo.

Tras el concierto en Santiago, el 18 de noviembre hay otro en A Coruña, ¿qué une a Hombres G y Galicia?

Con Galicia tenemos una relación muy estrecha desde hace mucho tiempo porque en los años 1985 y 1986 barrimos toda Galicia, hemos tocado en todas las salas, pueblos y discotecas de Galicia, y eso marcó una relación muy especial con Galicia, por donde han pasado siempre nuestras giras más importantes. Aparte de eso, a nivel personal, media familia de Rafa es gallega, la chica de David es gallega, y todos nos hemos escapado muchas veces a disfrutar de los paisajes y de la comida de Galicia. En los años 90, al acabar una gira, nos tomábamos un mes o dos de vacaciones y veníamos mucho a Galicia. De hecho, en Santiago no nos dará tiempo esta vez pero en A Coruña, tras el concierto, nos quedaremos por allí un par de días.

¿Cómo es el protocolo del grupo hoy día antes de actuar?

En Santiago, al ser un festival no probaremos sonido, lo harán los técnicos, y nosotros llegaremos después de la comida para tocar... Somos muy sencillos En los camerinos pedimos bocadillos y unas cervezas, no se nos ocurre pedir champán Dom Pérignon. Después de tocar pedimos unas pizzas y en el caso de Santiago espero que al acabar tengan empanada y un buen vino. Y antes de salir a actuar nos damos un abrazo entre todos y cada uno, es nuestra forma de unirnos para tener el mismo espíritu de siempre para salir y disfrutar. Como dice la gira: seguimos empezando.