La representante de Israel pasa a la final de Eurovisión a pesar de la polémica

Letonia, Austria, Países Bajos, Noruega, Israel, Grecia, Estonia, Suiza, Georgia y Armenia se han clasificado para la final de Eurovisión 2024 desde la segunda semifinal, marcada por los abucheos y aplausos del público a la canción de Israel.

La segunda semifinal de Eurovisión deja apeados del concurso a Malta, Albania, República Checa, Dinamarca, San Marino y Bélgica. También deja la primera actuación de Nebulossa, que ya están clasificados para la final, pero han actuado como invitados.

El show de esta noche ha arrancado con la representante maltesa, Sarah Bonnici. La cantante, que hasta hace unos meses trabajaba como contable, ha cantado 'Loop' mientras ejecutaba una potente coreografía con voltereta a ciegas incluida.

Desde el dos, Albania ha traído a Besa Kokedhima, que rodeada de bailarines, tanto en el escenario como en las pantallas, ha cantado y rapeado 'Titan'.

En una sola toma trascurre la mayor parte de la actuación de Grecia, que tiene como centro a la estrella griega Marina Satti. 'Zari' es un reggaeton con sonidos tradicionales griegos y una estética muy urbana.

El cuarto puesto ha sido para Suiza, con Nemo y 'The Code'. El artista trata en la canción sobre su aceptación como persona no binaria, y se sirve para su actuación de una plataforma circular sobre la que corre, resbala, sube, baja y gira.

Quinta ha sido Chequia, con Aiko y 'Pedestal', un potente tema pop rock inspirado en la ruptura de una pareja. Ritmo trepidante en los planos y cuatro bailarinas con vestuario y peluca igual que la de Aiko y mucho fuego completan esta puesta en escena.

Desde Austria hasta el medio de la ruta del Bakalao, Kaleen ha interpretado 'We will rave', uno de los temas más movidos de la edición para el que se ha acompañado de cuatro bailarines, una pirámida invertida colgando desde el techo y láseres acompañan a la canción.

La arena ha sido la protagonista en la actuación de Dinamarca, que ha traído a Saba y su tema pop 'Sand'. La artista ha vertido arena por todo el escenario en una actuación estática centrada en sus expresiones.

Con Armenia ha llegado la fiesta: la banda de folk Ladaniva se ha montado una montaña con plataformas en el escenario para interpretar con el concurso del público la animada 'Jako'.

Letonia ha puesto el contrapunto con su sombría 'Hollow', en una puesta en escena sobria en la que Dons ha interpretado la canción acompañado de un gran halo. Una armadura en azul

completa el look del letón, que busca el primer pase a la final de su país desde 2016.

El 10 es para los españoles Megara, que en este caso representan a San Marino y han contado hasta con el apoyo del ministro de Cultura sanmarinés, que se ha desplazado a Malmö. '11:11' es la propuesta, que viene con una puesta en escena firmada por Javier Pageo, que también creó la actuación que llevó a España al segundo puesto de Eurovisión Junior el año pasado.

El fuego ha protagonizado la actuación de Georgia. No en vano, la canción se llama 'Firefighter', y la interpreta Nutsa Buzaladze, que participó en American Idol y cantó con Kylie Minogue.

Bélgica ha traído al juez de Drag Race Mustii y su tema 'Before the party's over', en una puesta en escena en la que aparece rodeado de micrófonos y acaba bajando casi hasta el público a actuar.

El representante se ha pintado en el brazo la palabra 'peace' que ha dejado ver durante su actuación en apoyo a Palestina. Además, la televisión pública flamenca, una de las dos emisoras belgas que organiza la participación para Eurovisión, ha interrumpido temporalmente la emisión del festival durante la actuación de Golan, a petición de un sindicato, como acto de condena a las "violaciones del Estado de Israel".

La fiesta llega con Estonia y 5Miinust y Puuluup, dos grupos que se han juntado para traer la canción con el título más largo de la historia de Eurovisión: '(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi', traducido, '(Aún) no sabemos nada sobre (estos) narcóticos'.

El 14 ha sido el puesto de Israel. Eden Golan ha interpretado su balada 'Hurricane' acompañada por seis bailarines y un círculo con focos a los lados. Parte del público ha abucheado a la cantante pero también se han escuchado aplausos. La organización ha utilizado aplausos pregrabados para camuflar los abucheos.

Penúltima ha salido Noruega, con Gate y 'Ulveham'. Los rockeros han protagonizado una intensa puesta en escena en la que su cantante, Gunnhild, actúa sobre una plataforma que no deja de girar.

El cierre lo ha puesto Joost, el neerlandés que le canta a las bondades de la Europa unida... y a la paella. En escena han salido varios platos europeos, entre ellos una paella de marisco hecha con 8 bits. 'Europapa' termina con un emotivo mensaje del cantante a sus padres, fallecidos cuando tenía 12 años.