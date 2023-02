Tras varias semanas sin conocer la victoria, la SD Compostela recuperó la sonrisa en las dos últimas jornadas. El equipo cosechó dos importantes triunfos ante Ourense y Langreo, dos encuentros en los que Juan Manuel Parapar partió como referencia en la punta de lanza. El atacante coruñés, que trabaja día tras día para adaptarse a su nueva posición, valoró su nuevo rol en la previa del partidazo de este sábado.

En las instalaciones de Durmet, su patrocinador oficial y del encuentro contra el Zamora, Parapar repasó la actualidad del club, antes de la gran cita en el Vero Boquete.

Últimas victorias.

Para el jugador el equipo “está jugando bien y haciendo lo que tiene que hacer, porque es importante sumar de tres en tres para estar arriba. Ahora ya estamos centrados en el próximo partido, contra el Zamora e intentaremos ganar”.

Duelo contra el Zamora.

Parapar apreciabe que el encuentro será un partido “complicado, como cualquier otro, pero tenemos nuestras armas. Sabemos que será un partido bonito, disputado y que se lo llevará el que mejor esté”. “Tenemos que intentar ganar para seguir persiguiendo al líder y conseguir el primer puesto”, agregaba.

Presencia de la afición el sábado.

También tuvo palabras para la afición, que es Euna parte muy importante del fútbol. Siempre están animándonos, nos empuja a hacer buenos partidos y este sábado espero que, una vez más, nos ayuden a ganar”.

Jugar de delantero.

Sobre ser delantero: “Me siento bien. Me tengo que adaptar, porque nunca jugué de delantero con este sistema. En todo caso, me adapto a lo que me pide el míster. Estoy trabajando para poder seguir sumando minutos y aportar lo que pueda al equipo”.

El encuentro frente al Zamora.

La esedé recibirá en casa al Zamora este sábado, 18 de febrero, a las 11.00 en el estadio de San Lázaro. Los rivales de los compostelanos marchan sextos en la segunda RFEF y se sitúan a tan solo cuatro puntos de los santiagueses, que ocupan la segunda plaza de la liga.

A excepción del líder, el CD Arenteiro, que cuenta con 46 puntos, todos los demás equipos se encuentran bastante igualados y cada resultado en la competición puede variar mucho la clasificación desde el segundo hasta el décimo. Por ello, el Compostela no podrá relajarse en la carrera por el ascenso.